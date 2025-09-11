Libero logo
MEDIASET TRASMETTERA’ SU RETE4 “GRACE FOR THE WORLD” L’EVENTO MUSICALE PER LA PACE

giovedì 11 settembre 2025
Sabato 13 settembre Piazza San Pietro sarà il cuore di un evento musicale e televisivo di portata mondiale: il concerto per la pace “Grace for the World”, ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, andrà in onda su Rete4 dalle 21.40. A guidare il racconto della serata per Mediaset sarà Federica Panicucci. L’appuntamento conclude la terza edizione del “World Meeting on Human Fraternity” e segna l’avvio del Giubileo 2025, riaffermando Roma e il Vaticano come luoghi simbolici di dialogo e fraternità.

Sul palco, insieme a Bocelli e Williams, un cast internazionale con John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, oltre a 400 coristi provenienti da diversi Paesi, in rappresentanza di culture e tradizioni diverse. A rendere la serata ancora più suggestiva, uno spettacolare show di luci con tremila droni, ispirato agli affreschi della Cappella Sistina. Grazie a Mediaset e a un network internazionale di broadcaster e piattaforme di streaming, lo spettacolo raggiungerà milioni di spettatori in tutto il mondo. Un evento globale che unisce musica, arte e spiritualità, trasmettendo un messaggio universale di pace e fraternità.