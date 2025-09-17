Sole 24 ORE Formazione: cinque corsi base per affrontare le sfide professionali e personali, resi accessibili con MediaWorld

Dare a tutti la possibilità di imparare, crescere e prepararsi al mondo del lavoro con strumenti concreti e di qualità: con questo obiettivo, Sole 24 ORE Formazione ha realizzato cinque corsi di base on demand, pensati per costruire competenze digitali, economiche e professionali fondamentali.

Grazie al supporto di MediaWorld, questi corsi saranno disponibili in tutti i negozi capillarmente presenti in tutta Italia, permettendo a chiunque di accedere con semplicità a un’offerta formativa di eccellenza, firmata da uno dei principali punti di riferimento nel settore dell’educazione e della cultura economica.

Un elemento distintivo di questa iniziativa è la sua faculty d’eccellenza, la stessa che insegna negli Executive Master della Scuola: docenti universitari internazionali, imprenditori, manager e giornalisti, che coniugano rigore teorico, esperienze aziendali e prospettive aggiornate sul mercato del lavoro

Il catalogo si compone di cinque percorsi formativi pratici e immediatamente spendibili:

I segreti del mercato libero - Guida pratica al consumo consapevole: per comprendere il funzionamento del mercato dell’energia, valutare le offerte e orientarsi verso scelte più vantaggiose, fino a esplorare le opportunità del fotovoltaico e delle comunità energetiche.

Come gestire le tue finanze con consapevolezza in pochi semplici passi: dalla gestione quotidiana del denaro agli strumenti di investimento, con focus su fintech, home banking e intelligenza artificiale.

Conquista i social: strategie vincenti per comunicare al meglio online: per costruire un’identità digitale forte, ottimizzare i profili social e imparare tecniche utili a chi vuole crescere nel mondo digitale.

Strumenti essenziali per la vita nel digitale: un kit di competenze per vivere con sicurezza nel mondo digitale, dallo SPID al cloud, con esempi concreti sull’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale.

Job Starter Kit - Accelera la tua carriera: un percorso intensivo sulle competenze trasversali più richieste dal mercato del lavoro: comunicazione, soft skills, project management, data analysis e applicazioni pratiche di intelligenza artificiale.

"Con questi corsi vogliamo rendere la formazione davvero alla portata di tutti: percorsi immediati e concreti, su temi che rappresentano oggi la chiave per imparare e crescere, ma anche per affrontare con consapevolezza le sfide del presente a livello professionale e individuale. E con MediaWorld li portiamo vicino alle persone, rafforzando la missione di democratizzare l’apprendimento di qualità" ha dichiarato Fulvio Peppucci, Direttore Generale Sole 24 ORE Formazione.

“Rendere accessibili servizi e soluzioni per lo sviluppo personale è parte integrante della nostra missione aziendale” dichiara Vittorio Buonfiglio, COO MediaWorld “MediaWorld, infatti, è da sempre in prima linea nel fornire opportunità che permettano a tutti di rimanere al passo con i tempi e di acquisire competenze sempre più richieste. Questa nuova iniziativa rafforza ulteriormente il nostro impegno in tal senso, confermando la nostra volontà di essere un punto di riferimento non solo per la tecnologia, ma anche nel campo dei servizi innovativi."