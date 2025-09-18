Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

DUE PREMI PER LA FINANZA DI ACEA. A DARIO MICHI GLI EXTEL AWARDS

di
Libero logo
giovedì 18 settembre 2025
DUE PREMI PER LA FINANZA DI ACEA. A DARIO MICHI GLI EXTEL AWARDS

(Libero)

1' di lettura

Primato italiano ed europeo per Dario Michi, Responsabile Investor Relations di ACEA S.p.A. che ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti in ambito finanziario: un premio come “Best IR Professional” in Italia per la categoria Mid Cap, agli EXTEL Italian IR Awards 2025 ( in allegato la foto apparsa ieri sulla Nasdaq Tower di Times Square  New York), un secondo riconoscimento gli sarà conferito oggi a Londra (ieri per chi legge ndr.) come “Best IR Professional” in Europa per la categoria Utilities Small & Mid Cap . A questi successi si aggiunge il riconoscimento al team Investor Relations di ACEA composto da Daniela Bellucci, Simonetta Gabrielli, Armando Iobbi e Gian Luca Pacini, premiato come “Best IR Team” in Europa nella stessa categoria.
Dario Michi, 49 anni, nato a Milano, è laureato in Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito numerose certificazioni, tra cui un Master presso la Columbia Business School di New York, e ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende di primaria importanza come BNP Paribas e Banca Akros.