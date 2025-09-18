DUE PREMI PER LA FINANZA DI ACEA. A DARIO MICHI GLI EXTEL AWARDS

Primato italiano ed europeo per Dario Michi, Responsabile Investor Relations di ACEA S.p.A. che ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti in ambito finanziario: un premio come “Best IR Professional” in Italia per la categoria Mid Cap, agli EXTEL Italian IR Awards 2025 ( in allegato la foto apparsa ieri sulla Nasdaq Tower di Times Square New York), un secondo riconoscimento gli sarà conferito oggi a Londra (ieri per chi legge ndr.) come “Best IR Professional” in Europa per la categoria Utilities Small & Mid Cap . A questi successi si aggiunge il riconoscimento al team Investor Relations di ACEA composto da Daniela Bellucci, Simonetta Gabrielli, Armando Iobbi e Gian Luca Pacini, premiato come “Best IR Team” in Europa nella stessa categoria.

Dario Michi, 49 anni, nato a Milano, è laureato in Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito numerose certificazioni, tra cui un Master presso la Columbia Business School di New York, e ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende di primaria importanza come BNP Paribas e Banca Akros.