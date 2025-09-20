Pellegrino e Granata, due mostre negli RGH Hotels di Ortigia e Giardini Naxos

Si inaugura oggi la nuova stagione di mostre aperte al pubblico con due eventi espositivi in contemporanea nelle strutture siciliane di Russotti Gestioni Hotels: l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection di Ortigia (Siracusa) e il Delta Hotel Giardini Naxos di Giardini Naxos (Taormina).

In occasione della 17ª edizione di Ortigia Film Festival, prende il via alle 19.30 la mostra “OFF in Metamorfosi-Eros e Luce” di Domenico Pellegrino, artista siciliano di fama internazionale conosciuto come “l’artista della luce”.

Curata da Roberto Gallo per il progetto speciale “OFF sposa l’arte”, l’esposizione intreccia cinema e arti visive e ha come fulcro l’opera inedita “Eros” (2025): un dipinto che richiama la pittura vascolare ellenistica e raffigura il dio dell’amore in un dinamismo sospeso tra gesto e metamorfosi. La luce, elemento cardine del linguaggio di Pellegrino, diventa qui simbolo di conoscenza e di creatività, ponte tra mito e contemporaneità.

La mostra è arricchita da un video realizzato dalla direzione artistica del Festival, che rielabora i trailer e i momenti più significativi delle edizioni passate, offrendo un affresco emozionale della Sicilia tra cinema, volti e paesaggi. L’esposizione sarà visitabile con ingresso libero dal 20 al 27 settembre 2025 presso l’Ortea Palace Hotel, che conferma il proprio ruolo di cornice d’eccellenza per il dialogo tra storia, architettura e linguaggi artistici contemporanei. Delta Hotels Giardini Naxos Gli spazi del Delta Hotels Giardini Naxos accolgono invece, sempre a partire da oggi sabato 20 settembre, “Weird Chromatics”, la personale di Giorgio Granata, artista e ricercatore che intreccia pratica visiva a riflessione filosofica.