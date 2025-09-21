Gabriel Garko a “Da Noi… A Ruota Libera”: “Oggi mi sento un uomo libero”

Ballando, nella vita come sul palcoscenico. Gabriel Garko si è raccontato senza filtri a Francesca Fialdini, ospite nel salotto domenicale di Da Noi… A Ruota Libera. L’attore torinese ha ricordato i suoi esordi, quando a soli 16 anni fu incoronato “il più bello d’Italia”: “Non mi aspettavo di vincere quel titolo. Speravo mi portasse conoscenze a Roma per il cinema, io volevo fare l’attore. Quasi quel titolo mi pesava, non firmai nemmeno il contratto di esclusiva e mio padre mi disse che ero pazzo.”

Una carriera costellata di sacrifici e rinunce: “Forse sapevo già che il successo mi sarebbe costato molto. Dissi: ‘Sono pronto a sacrificare la vita sentimentale per la carriera’. L’ho fatto e lo rifarei, ma era una prigione. In tutti questi anni ho vissuto la mia carriera solo come un lavoro, senza rendermi conto della fama, ero stato ingabbiato in un ruolo.”

Con sincerità, Garko ha parlato anche del suo coming out: “Non sono una vittima. L’ho fatto in maniera molto sincera e il pubblico mi ha rasserenato. La mia famiglia sapeva la verità, ma non avrei mai pensato di dirla in TV. È stato il momento giusto: volevo anche difendermi da eventuali pettegolezzi. Oggi mi sento un uomo libero.”

A Francesca Fialdini ha lanciato un messaggio diretto: “Adesso tocca a te”, come a passare il testimone di una riflessione sul coraggio e sull’autenticità. Non è mancato il ricordo della sua esperienza a Ballando con le Stelle: “Sono riuscito ad andare avanti grazie a Giada Lini, dopo l’infortunio. Credo che quell’episodio sia stato comunque utile a far emergere dei tratti del mio carattere che nessuno conosceva. Il ballo è terapeutico, conosci il tuo corpo.”

Infine, uno sguardo al presente: “La mia vicina di casa a Zagarolo è Ursula Andress, ma ci sono sempre state molte celebrità. Vivo in campagna e sono molto contadino, con i miei cani. Uno dei miei sogni era pilotare gli aerei militari, ma sono anche appassionato di arredamento d’interni. Avrei potuto fare molte altre cose, ma il mio piano è sempre stato fare l’attore. Ho costruito un treno per portare tutte le mie esperienze e ogni tanto vado a riaprire qualche vagone.”