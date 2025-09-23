Congresso Unitab Europa 2025, Adriana Valle di JTI Italia: “Avviato il dialogo per il rinnovo degli accordi per l’acquisto di tabacco italiano”

“JTI è attualmente impegnata in un dialogo con le istituzioni per l’acquisto di tabacco italiano. Siamo quindi fiduciosi che, insieme, potremo definire un’intesa solida, capace di rafforzare ulteriormente il comparto e valorizzarne il potenziale.” Sono queste le parole di Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervenuta oggi al Congresso Unitab Europa 2025 a Napoli, il summit organizzato dall’Unione Nazionale Tabacco, l’organizzazione che rappresenta e coordina i coltivatori di tabacco in Italia.

Nel suo intervento, Valle ha sottolineato il valore strategico della filiera tabacchicola italiana, evidenziando la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese, di investire in sostenibilità e innovazione e di costruire un modello produttivo competitivo, ma anche etico. Un approccio che, secondo la manager, può garantire continuità e crescita al settore, valorizzando al tempo stesso il ruolo dei territori.

In questa direzione si inserisce l’impegno pluriennale dell’azienda, che da quasi venti anni investe in modo crescente nella filiera tabacchicola italiana, accompagnandone l’evoluzione con continuità e attenzione al territorio. JTI ha infatti sostenuto lo sviluppo del comparto agricolo, promuovendo pratiche sostenibili e rafforzando il legame con le comunità locali, in un percorso orientato alla qualità e alla responsabilità.

Un impegno rafforzato dall’introduzione del calendario fiscale triennale, previsto dalla Legge di Bilancio 2023, che ha contribuito a garantire maggiore stabilità al settore e a rendere più efficace la pianificazione degli investimenti. Su queste premesse si inserisce l’ultimo accordo triennale per l’acquisto di tabacco italiano: un’intesa che ha consolidato il rapporto tra industria e filiera agricola, generando valore e continuità, e confermando la volontà di JTI di investire in una filiera che guarda al futuro con ambizione e responsabilità.