Miriana Lomartire e la controrivoluzione nell'economia: "Sono un'acceleratrice di aziende"

Miriana Lomartire, originaria della provincia di Taranto, è la fondatrice di Mirlo’s Company, una realtà che si occupa di marketing e formazione per le aziende. Con i suoi 25 anni, ha creato un’azienda che si distingue nel panorama delle agenzie di marketing per un approccio completamente diverso da quello tradizionale. Mentre molte agenzie si concentrano principalmente sulla visibilità online, Mirlo’s Company punta a un obiettivo molto più concreto: l’aumento del fatturato delle aziende. Grazie al suo metodo innovativo e alla capacità di lavorare in modo organico, Miriana è riuscita a ottenere risultati molto significativi per i suoi clienti, tanto che nel 2024 ha fatto registrare un incremento complessivo di 13 milioni di euro nel fatturato delle aziende con cui ha collaborato.

Il suo approccio non si limita alla creazione di campagne pubblicitarie online, ma va oltre. “Non mi occupo di visibilità online, ma di far aumentare il fatturato delle aziende”, spiega Miriana, sottolineando come il suo obiettivo principale sia quello di portare un cambiamento reale e sostenibile nelle imprese che si rivolgono a lei. Questa differenza è ciò che rende Mirlo’sCompany una realtà unica nel panorama del marketing italiano. Con un team altamente qualificato, l’azienda è in grado di offrire un servizio completo, che va oltre la mera consulenza di marketing per toccare anche aspetti cruciali come la formazione e l’autosufficienza delle aziende nel gestire in autonomia le proprie attività di vendita e marketing.

Il team di Mirlo’s Company è composto da professionisti con competenze diversificate, ognuno dei quali contribuisce a dare un valore aggiunto alle aziende clienti. Miriana si occupa personalmente della parte di marketing online e della digitalizzazione, utilizzando le sue competenze per creare strategie su misura che permettano alle aziende di crescere e ottenere risultati concreti. Oltre a Miriana, Mirlo’s Company vanta un coach certificato in Programmazione Neuro Linguistica (PNL), specializzato in negoziazione e team building, e una consulente d’immagine e stylist. La combinazione di queste competenze permette all’azienda di offrire una formazione completa che risponde alle esigenze concrete delle aziende, senza trascurare alcun aspetto del processo di crescita. “Formiamo le aziende sotto ogni aspetto, per aiutarle a costruire un reparto marketing e vendite interno forte e autonomo”, afferma Miriana, spiegando la filosofia alla base del lavoro di Mirlo’s Company.

Il metodo che Miriana ha creato e sviluppato nel tempo si basa su un approccio pratico e orientato ai risultati. Le aziende con cui collabora non sono costrette a investire in costose campagne pubblicitarie a pagamento, ma possono contare su un sistema organico che ha dimostrato di funzionare. Questo approccio ha permesso a Mirlo’s Company di ottenere ottimi risultati in tempi rapidi. “Non è necessario spendere un euro in ADS (pubblicità a pagamento), il nostro metodo si basa su strategie organiche che producono risultati concreti”, spiega Miriana. Un esempio lampante di questo successo è il caso di una realtà che fino a poco tempo fa operava esclusivamente offline. Grazie al lavoro di Mirlo’s Company, in pochi mesi l’azienda ha iniziato a ricevere richieste organiche e a chiudere contratti dal valore di oltre 25.000€, senza ricorrere a investimenti pubblicitari.

Il 2025 ha visto Mirlo’s Company crescere ulteriormente. L’azienda sta continuando a portare nuovi clienti al successo, con risultati che vanno oltre le aspettative. L’approccio metodico e la personalizzazione del servizio sono ormai diventati il marchio di fabbrica di Miriana e del suo team. “Abbiamo avuto ottimi feedback da parte dei nostri clienti, che sono entusiasti dei risultati ottenuti”, afferma Miriana, riflettendo sulla continua evoluzione dell’azienda. I progetti per il futuro sono ancora più ambiziosi: Mirlo’sCompany ha in programma di ampliare la sua offerta e di continuare a formare le aziende, affinché possano essere autonome e non dipendere più dai tradizionali social media manager

Miriana è convinta che molte aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, siano costrette a investire in social media manager che spesso non producono i risultati sperati. “Il problema è che molti social media manager sono più una spesa che un investimento. Il nostro obiettivo è insegnare alle aziende come gestire in modo efficace la propria strategia di marketing senza doversi affidare a figure esterne”, afferma Miriana con convinzione. Nel 2026, il focus di Mirlo’s Company sarà proprio quello di dare alle aziende gli strumenti necessari per crescere in autonomia, senza dipendere da figure esterne che, nella maggior parte dei casi, non contribuiscono in modo tangibile alla crescita del business.

Miriana Lomartire ha creato un’azienda che si distingue per l’approccio pratico e orientato ai risultati. Con la sua esperienza nel marketing digitale, ha aiutato numerose aziende a incrementare il proprio fatturato e a strutturare un reparto marketing solido e competente. Mirlo’s Company è ormai un punto di riferimento per le imprese che vogliono crescere senza dover ricorrere a strategie di marketing tradizionali, basate su pubblicità costose e a breve termine. Il suo metodo, che punta sulla sostenibilità e sulla crescita organica, è la chiave del suo successo.

Guardando al futuro, Miriana è pronta a fare ancora di più. Con il suo team e il suo approccio innovativo, Mirlo’s Company è destinata a crescere ulteriormente e a continuare a supportare le aziende nel loro percorso di crescita. Con un occhio sempre rivolto al risultato concreto, l’azienda di Miriana Lomartire si conferma come un partner affidabile e competente per tutte quelle realtà aziendali che desiderano andare oltre le mode del momento e costruire un business solido e duraturo.