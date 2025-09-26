Giada Tong Chen, il volto della nuova generazione di imprenditrici

In un panorama economico sempre più globale, in cui talento e visione si intrecciano con velocità e innovazione, il nome di Giada Tong Chen emerge come simbolo di una nuova generazione di imprenditrici: giovani, determinate e capaci di muoversi con naturalezza tra mercati e culture diverse e lo dimostra anche nel discorso introdotto alla Camera dei deputati, per il “Made in Italy sul nuovo posizionamento globale delle imprese”.



Nata a Bologna, Giada Tong Chen si colloca tra le figure più interessanti del panorama femminile, anno 95, laureata in Business & Management e successivamente specializzata con un MBA a Milano, con un background nella moda.

Nominata tra le “30 Under 30” Business Woman della rivisita Cover Entrepreneur, è il connubio perfetto tra l’unione di due mondi: da un lato la solidità delle radici italiane, dall’altro la prospettiva internazionale ereditata dalle sue origini orientali. Un percorso unico fatto di resilienza e ambizione.



La sua carriera vede il primo impiego presso il Casinò di Venezia, proseguendo negli anni nel business internazionale come

Export Manager per l’area luxury d’interni.

Ad oggi gestisce una società di consulenza specializzata in Tax Credit e Advisory, collaborando con fondi internazionali nello scouting di operazioni in Italia e finanziamenti alle imprese.



La sua presenza sui social è parte integrante della sua attività: gestisce una community di oltre 460.000 followers con cui condivide analisi di attualità, riflessioni su geopolitica e business, oltre a frammenti della propria quotidianità.



La partecipazione su riviste internazionali come Vogue, Grazia e programmi televisivi come Piazza Pulita hanno ulteriormente consolidato questo approccio, sia come icona di stile sia come imprenditrice di successo.