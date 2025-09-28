Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Biancofiore, Bauking debutta al Wttc di Roma

di
Libero logo
domenica 28 settembre 2025
Biancofiore, Bauking debutta al Wttc di Roma

2' di lettura

Sono orgogliosa, nella mia veste di Founder e President di Bauking, di essere stata invitata , insieme al Ceo Ing. Alberto De Simone, a partecipare al panel delle innovazioni e  best practice europee che ha introdotto il debuttato della mia start up con sede a Bolzano al Noi Techpark , innanzi al mondo del turismo globale al WTTC, World Travel e Tourism Council. Al WTTC, arrivato per la prima volta in Italia , grazie alla efficienza e autorevolezza  del nostro Ministro del Turismo Daniela Santanchè , alla disponibilità e all’amore per l’Italia del Presidente Manfredi Lefebvre d’Ovidio, che durerà fino a martedì e che vede domani anche la partecipazione del premier Giorgia Meloni , si stanno incontrando  e confrontando i leader globali del turismo  affrontando e analizzando  le sfide future e i nuovi settori di sviluppo , tra i quali spicca quello del Pet Tourism che ha un cagr annuale del 10% .Le argomentazioni di Bauking hanno riscosso grande interesse e successo  tra gli operatori del settore, che ne hanno colto la potenzialità vista la presa di coscienza che l’animale domestico è ormai parte fondamentale della famiglia e il più delle volte anche l’unico compagno di vita. Oggi però il viaggio in compagnia dell’animale domestico è ancora tendenzialmente un calvario e Bauking ha spiegato che la sua finalità è proprio quella di facilitare,semplificare e favorire la felicità e il benessere di animali e padroni e che il mondo si sta trasformando e adeguando alle richieste di un mercato sempre più ampio ed esigente. L’Italia è orgogliosamente è all’avanguardia nelle politiche Pet Inclusive e prova ne è la recente delibera dell’Enac che ha aperto, grazie alla lungimiranza del Cda e del Presidente Pierluigi Di Palma, la possibilità delle compagnie aeree di far salire in cabina e comprare il posto accanto al padrone, i  cani di grossa taglia senza obbligarli a viaggiare nelle stive come oggetti,  pericolose per la loro sopravvivenza. Possibilità colta immediatamente dalla nostra compagnia di bandiera Ita Airways, grazie alla lungimiranza e sensibilità della sua dirigenza nelle persone dell’Ad Joerg Eberhart e del Presidente Sandro Pappalardo che ringraziamo, che hanno permesso di effettuare il primo volo di prova la scorsa settimana riscuotendo un successo planetario, tanto che la delibera Enac è stata votata e apprezzata anche a Montreal dalla organizzazione internazionale dell’aviazione civile. Il futuro è già qui e comprende una vita sociale insieme agli animali domestici,  chi non lo comprenderà o si adeguerà, resterà escluso da un mercato con margini di crescita esponenziali.