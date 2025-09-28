Guillermo Mariotto a Da noi… a ruota libera: "Il vero amore della mia vita è Bimba"

Guillermo Mariotto, stilista e giudice storico di Ballando con le stelle, si è raccontato con sincerità a Francesca Fialdini, ospite di Da noi… a ruota libera su Rai1, svelando capitoli inediti della sua vita privata.

“Il vero amore della mia vita è Bimba, la mia cagnolina – ha rivelato – è riservata, ma mi segue ovunque. Non sa stare senza di me. Prima di incontrarla l’avevo sognata: una voce mi disse che sarebbe stata l’unica a riconoscere la mia vera fedeltà. Il giorno stesso ho chiamato l’allevamento e appena l’ho vista ho capito che era destino. Il suo nome ufficiale era Dreams Come True: niente di più azzeccato”.

Nel corso dell’intervista, Mariotto ha ricordato anche un episodio sorprendente del suo passato: “A 19 anni mi sono sposato con una modella. Somigliava a Joan Crawford, era bellissima e ribelle. Doveva sempre rincasare presto per via della madre e un giorno mi disse: ‘Risolveremo questo problema’. Così ci siamo sposati. Era un’amicizia con compromesso, ma poco a poco mi ha conquistato”.

Non sono mancati i riferimenti agli affetti più profondi. “Il distacco dal Venezuela è una ferita ancora aperta. Sono partito a 16 anni, quasi come un fuggitivo. Per fortuna ho continuato a vedere mia madre tre mesi all’anno: ci amiamo molto, anche se ha un carattere terribile”.

Infine, con dolcezza, Mariotto ha ricordato la nonna Leonor, “vera anima della famiglia, ironica, vivace, capace di farmi ridere fino alle lacrime persino senza dire nulla”. Un ritratto intimo che mostra Mariotto tra ricordi, affetti e nostalgie, lontano dalle luci della televisione e vicino alla sua parte più autentica.