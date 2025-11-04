Libero logo
martedì 4 novembre 2025
Fondazione Maruzza, la presidenza di Manfredi Lefebvre d’Ovidio rafforza l’impegno per le cure palliative pediatriche

Sotto la presidenza di Manfredi Lefebvre d’Ovidio, la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus prosegue nel suo lavoro di promozione delle cure palliative pediatriche in Italia e nel mondo. L’imprenditore ha raccolto il testimone dalla sorella Silvia Lefebvre d’Ovidio, che negli ultimi anni ha consolidato la missione sociale dell’ente e il suo riconoscimento istituzionale.

«Raccogliamo il testimone di un impegno familiare profondo e continuo, con l’obiettivo di far crescere una realtà che ogni giorno migliora la vita di tanti bambini e delle loro famiglie» aveva dichiarato Lefebvre in occasione dell’insediamento.

La Fondazione nasce dalla memoria di Maruzza, sorella dei Lefebvre, scomparsa prematuramente, e si è sviluppata nel tempo come risposta concreta al bisogno di cure e sostegno per i minori affetti da patologie inguaribili e per le loro famiglie. Tra i traguardi raggiunti, il contributo alla Legge 38 del 2010 e un impegno costante di sensibilizzazione culturale.

Imprenditore nel settore turistico internazionale, fondatore del gruppo Heritage ed ex guida di Silversea Cruises, Lefebvre unisce esperienza manageriale e impegno sociale. Al suo fianco opera il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Costanza Lefebvre d’Ovidio (Vicepresidente), Elena Castelli, Giovanni Frau, Giorgio Scelsi ed Elda Turco Bulgherini.

«Accanto a me ci sarà mia figlia Costanza, pronta a portare avanti questa missione in nome di un’eredità che affonda le sue radici nella storia di nostra sorella Maruzza» aveva aggiunto Lefebvre. Oggi la Fondazione continua a sostenere le famiglie e i bambini affetti da malattie inguaribili, promuovendo una cultura che riconosca il diritto alla cura e la dignità di ogni vita.

