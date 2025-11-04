Fondazione Maruzza, la presidenza di Manfredi Lefebvre d’Ovidio rafforza l’impegno per le cure palliative pediatriche

Sotto la presidenza di Manfredi Lefebvre d’Ovidio , la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus prosegue nel suo lavoro di promozione delle cure palliative pediatriche in Italia e nel mondo. L’imprenditore ha raccolto il testimone dalla sorella Silvia Lefebvre d’Ovidio, che negli ultimi anni ha consolidato la missione sociale dell’ente e il suo riconoscimento istituzionale.

«Raccogliamo il testimone di un impegno familiare profondo e continuo, con l’obiettivo di far crescere una realtà che ogni giorno migliora la vita di tanti bambini e delle loro famiglie» aveva dichiarato Lefebvre in occasione dell’insediamento.

La Fondazione nasce dalla memoria di Maruzza, sorella dei Lefebvre, scomparsa prematuramente, e si è sviluppata nel tempo come risposta concreta al bisogno di cure e sostegno per i minori affetti da patologie inguaribili e per le loro famiglie. Tra i traguardi raggiunti, il contributo alla Legge 38 del 2010 e un impegno costante di sensibilizzazione culturale.

Imprenditore nel settore turistico internazionale, fondatore del gruppo Heritage ed ex guida di Silversea Cruises, Lefebvre unisce esperienza manageriale e impegno sociale. Al suo fianco opera il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Costanza Lefebvre d’Ovidio (Vicepresidente), Elena Castelli, Giovanni Frau, Giorgio Scelsi ed Elda Turco Bulgherini.

«Accanto a me ci sarà mia figlia Costanza, pronta a portare avanti questa missione in nome di un’eredità che affonda le sue radici nella storia di nostra sorella Maruzza» aveva aggiunto Lefebvre. Oggi la Fondazione continua a sostenere le famiglie e i bambini affetti da malattie inguaribili, promuovendo una cultura che riconosca il diritto alla cura e la dignità di ogni vita.