Bosnia-Italia, Gennaro Gattuso: "Chiedo scusa, non si meritavano una batosta così"

Per la terza volta di fila l'Italia manca la qualificazione al Mondiale di calcio. Gli azzurri hanno perso ai calci di rigore la finale playoff contro la Bosnia disputata a Zenica dopo 1'1-1 dei tempi supplementari. Kean aveva portato in vantaggio gli azzurri al 14' del primo tempo su assist di Barella, nella ripresa Tabakovic al 34' ha firmato il pareggio che prolungato la sfida ai supplementari. Nella lotteria dagli undici metri sono stati decisivi gli errori di Pio Esposito e Bryan Cristante, mentre i bosniaci sono stati perfetti dal dischetto.

"Io oggi chiedo scusa, non ce l'ho fatta. I ragazzi non si meritavano una batosta così, hanno corso, hanno lottato. Devo solo ringraziarli. Una mazzata cosi' + difficile da digerire, fa male. Volevamo passare per noi, per l'Italia, per tutto il movimento". Così un commosso Gennaro Gattuso su Sky. "È ingiusto ma il calcio è questo - ha aggiunto - ha volte ho gioito, altre ho preso mazzate, ma questa è difficile da digerire, hanno sorpreso anche me oggi per il cuore, l'attaccamento". Il futuro? "Non è importante parlarne oggi. Ci teniamo questa prestazione ma fa male". "Ci dispiace per i bambini che ancora una volta non vedranno i Mondiali"., ha aggiunto Leonardo Spinazzola.

