DAL 17 DICEMBRE TORNA AL CINEMA “AVATAR FUOCO E CENERE” DI JAMES CAMERON

Dopo “La via dell'acqua”, uscito nel 2009, “Avatar” è diventato un film insostituibile. Per le storie che racconta, per gli effetti speciali e le suggestioni che regala entrando di diritto nella storia del cinema americano. Il mondo alieno di Avatar , giunto al terzo capitolo è stato concepito dal regista come una pentalogia pronta a terminare solo nel 2031. I film, aveva dichiarato Cameron, “non sono realizzati al computer, ma da un team di persone con un grande talento.” Infatti, le immagini sono nitide, si impossessano dello schermo, nutrendo lo spettatore di interpretazioni reali. C'è molta attesa per conoscere qualcosa sulla nuova trama, di certo è un film d'avventura, d'azione:il canadese Cameron in questo è un genio! . Pare che questa volta si concentrerà sulla vita privata della famiglia Omatikaya . Le novità saranno i nuovi ambienti in cui c'è la possibilità di smarrirsi e di nuove creature.Ma anche nuovi clan, tra cui Na'vi, che è il più ostile, sotto la direzione della guerriera che si chiama Varang. Cosa accadrà? Lo vedremo il 17 dicembre al cinema. Dahlsbakken Dal 18 dicembre c'è un film anche per i bambini: “Un topolino sotto l'albero”. Sì, è un cartoon per bambini, che ovviamente vengono accompagnati da un genitore: bella scusa! Ho scoperto che certi adulti amano ancora questi film perchè dentro sono più ingenui dei figli, ma questo è un complimento! Quindi, tornando al film che è di produzione norvegese,diretta da Henrik Martin posso assicurarvi che è davvero delizioso. Una famiglia di topolini prepara un tranquillo Natale nella casa di vacanza. Tra decorazioni fatte a mano, luci colorate e candeline rosse, hanno posato vicino ad un tavolino anche dei dolcetti pieni di zucchero. Tutto è perfetto, anche la musica che suona i canti natalizi. Improvvisamente si sente un gran rumore: arrivano gli umani, ma i topi non vogliono arrendersi. Danno vita ad una guerra psicologica contro di loro e vogliono vincerla.

“JUMPERS- UN SALTO TRA GLI ANIMALI”, DAL 5 MARZO NEI CINEMA DISTRIBUITO DA WALT DISNEY. Oltre a Toy Story, la Piker punta anche a “Jumpers- un salto tra gli animali”, film d'animazione diretto da Daniel Chong, che racconta una storia ambientata nel futuro, dove la mente può essere trasferita nel corpo di un animale robotico . Divertente, originale, porterà in sala momenti di amore per gli animali e il coraggio per volerli amare e il ritorno alla fantascienza.