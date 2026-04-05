L'Eredità, pesante sospetti su Laura (e non solo): "Onusto? Non siamo scemi"

Altro caso a L'Eredità. Questa volta - nella puntata in onda domenica 5 aprile - i sospetti coinvolgono Laura. "Ma "onusto" per favorire Laura e far fuori un concorrente bravo anche no", si legge tra i commenti dei telespettatori di Rai 1 su X. E ancora: "Si vabbè ma allora ditelo che è tutto già deciso e devono restare sempre i campioni e i novellini devono perdere Mai vista una sfida con parole come: Nitore Onusto Dai per favore non siamo scemi", "Onusto?", "Nitore Onusto ma vergognatevi veramente", "Laura, Laura, come sminch*** lo spettatore".

Finita qui? Niente affatto, c'è anche chi ci va giù più pesante: "che gioco di m**a #leredità. palese PALESISSIMA PREFERENZA per LAURA nell'uscita digitale delle domande. bisogna esigere i cartellini. basta con questi IMBROGLI SCHIFOSI". Nelle puntata precedenti, dopo numerose sconfitte alla Ghigliottina, Laura ha vinto 20mila euro

Laura aveva confessato che non voleva che le accadesse quanto successo recentemente ad alcuni altri concorrenti come Eleonora che sono arrivati tante volte a La Ghigliottina ma non hanno indovinato la parola. "Oggi la parola che ho scritto mi piace e anche se fosse sbagliata mi piace lo stesso", aveva dichiarato prima di portarsi a casa il bottino.