L'Inter travolge la Roma: 5 a 2 a San Siro

Torna la ThuLa, torna l'Inter schiacciasassi che ha fretta di chiudere il campionato e cucirsi lo scudetto sul petto. Aspettando il big match di Pasquetta tra Milan e Napoli i nerazzurri travolgono 5-2 a San Siro la Roma - complice una ripresa da urlo - mettendosi alle spalle la piccola crisi pre-sosta. Cristian Chivu voleva risposte dalla sua squadra nel momento più importante della stagione e le ha ottenute in una notte che restituisce solide certezze alla capolista, volata momentaneamente a +9 sui rossoneri e a +10 sui campani. Il ritorno al gol di Barella e gli applausi che il 'Mezza' ha riservato a Bastoni hanno fatto dimenticare le delusioni degli azzurri post disfatta di Zenica. Al resto ha contribuito il rientro dall'infortunio di capitan Lautaro Martinez, che ha cambiato il volto dell'attacco dell'Inter, complice anche l'apporto di un Thuram tornato galvanizzato dalla pausa delle nazionali. Con tre reti in due i padroni di casa hanno piegato in due una difesa giallorossa troppo fragile, che non ha resistito al ritmo e alla fisicità imposta da Calhanoglu e compagni soprattutto nella ripresa. Proprio il turco, subito prima dell'intervallo, con un bolide dalla distanza ha siglato la rete del momentaneo 2-1 che ha indirizzato pesantemente la storia del match. La squadra di Gasperini incassa una sconfitta difficile da digerire, che complica ogni discorso legato alla volata Champions e rischia di mettere in discussione il futuro in giallorosso del tecnico piemontese per la prossima stagione.