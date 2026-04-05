Libero logo
Zampolli-Conte
Ilaria Salis
Iran
Disastro Azzurro

Domenica In, Massimiliano Gallo non vede il gradino e... "Come I Ricchi e Poveri"

domenica 5 aprile 2026
Domenica In, Massimiliano Gallo non vede il gradino e... "Come I Ricchi e Poveri"

2' di lettura

Una puntata, quella di Domenica In di Pasqua, piena di colpi di scena. Ospite nello studio di Mara Venier, anche Massimiliano Gallo e sua moglie Shalana Santana. Proprio l'attore è stato protagonista di un imprevisto: al momento del suo ingresso in studio. Gallo ha risciato una rovinosa caduta. L’artista è infatti inciampato nel gradino, esattamente come era accaduto tempo fa a I Ricchi e Poveri. Notato l’accaduto, Mara Venier ha provato a sdrammatizzare dice: "Stavi per fare come loro", lui ha cercato di minimizzare dicendo: "Mi avevano avvertito"

Accantonata la caduta, Gallo ha parlato del rapporto con la moglie. "Ci siamo incontrati a una cena, credo che nell’amore si faccia l’errore di metterci tanta testa. Non è una donna che passa inosservata, l’amore in generale non dovrebbe avere alcuna ragione. Oggi abbiamo una grande famiglia allargata anche grazie alla mia ex moglie, sono molto sereno e appagato, credo di aver coltivato e raggiunto molti dei miei sogni", ha raccontato lui.

Domenica In, addio Mara Venier? Chi è in pole per sostituirla

Alberto Matano sarebbe in pole per sostituire Mara Venier a Domenica In su Rai 1 nel caso in cui la conduttrice decidess...

A quel punto è Shalana a parlare: "Io l’ho studiato durante la scuola di cinema di recitazione, lui era circondato dai fan e neanche mi guardava. Ci sono rimasta anche male ai tempi, sinceramente. Dopo qualche anno le cose sono cambiate, io ero fan della sua bravura ed è proprio una bella persona, è molto vero e si fa trasformare dai sentimenti. Una volta eravamo a Maratea, era estate e camminavamo per le strade. Un gruppone di signore di Napoli mi ha spinta via per fare le foto con lui".

Domenica In, Mara Venier sconvolta da Claudio Bisio: "Mi hanno fatto una proposta"

Claudio Bisio ospite di Mara Venier. L'attore ha sorpreso la conduttrice di Domenica In con una battuta inaspettata ...
tag
massimo gallo
domenica in
mara venier

Gag Domenica In, Mara Venier sconvolta da Claudio Bisio: "Mi hanno fatto una proposta"

Avvicendamenti Domenica In, addio Mara Venier? Chi è in pole per sostituirla

A sorpresa Domenica In, bacio sulla guancia e abbraccio: Mara Venier e il colpo di scena con Mammucari

ti potrebbero interessare

Domenica In, Mara Venier sconvolta da Claudio Bisio: "Mi hanno fatto una proposta"

Domenica In, Mara Venier sconvolta da Claudio Bisio: "Mi hanno fatto una proposta"

Dritto e rovescio, Tania piange in diretta: "Grazie a voi". E Del Debbio crolla

Dritto e rovescio, Tania piange in diretta: "Grazie a voi". E Del Debbio crolla

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, raptus di Martina Miliddi con Herbert Ballerina: pubblico sconvolto

Affari Tuoi, raptus di Martina Miliddi con Herbert Ballerina: pubblico sconvolto

L'Eredità, "ha sbagliato apposta": clamoroso, la scoperta sui titoli di coda

L'Eredità, "ha sbagliato apposta": clamoroso, la scoperta sui titoli di coda