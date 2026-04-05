Domenica In, Massimiliano Gallo non vede il gradino e... "Come I Ricchi e Poveri"

Una puntata, quella di Domenica In di Pasqua, piena di colpi di scena. Ospite nello studio di Mara Venier, anche Massimiliano Gallo e sua moglie Shalana Santana. Proprio l'attore è stato protagonista di un imprevisto: al momento del suo ingresso in studio. Gallo ha risciato una rovinosa caduta. L’artista è infatti inciampato nel gradino, esattamente come era accaduto tempo fa a I Ricchi e Poveri. Notato l’accaduto, Mara Venier ha provato a sdrammatizzare dice: "Stavi per fare come loro", lui ha cercato di minimizzare dicendo: "Mi avevano avvertito"

Accantonata la caduta, Gallo ha parlato del rapporto con la moglie. "Ci siamo incontrati a una cena, credo che nell’amore si faccia l’errore di metterci tanta testa. Non è una donna che passa inosservata, l’amore in generale non dovrebbe avere alcuna ragione. Oggi abbiamo una grande famiglia allargata anche grazie alla mia ex moglie, sono molto sereno e appagato, credo di aver coltivato e raggiunto molti dei miei sogni", ha raccontato lui.