La "Via Crucis" vista dai giovani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Via Crucis / Rai1) La Via Crucis di venerdì ha consentito a Papa Leone XIV di coinvolgere, in un evento così sentito per la popolazione cristiana, una vasta audience internazionale, guardando a questa esperienza con un occhio diverso. Mai come in questo periodo l’immagine in mondovisione del capo della cristianità che erge la croce sulle proprie spalle ha un valore simbolico profondo ed è stata condivisa con una carica emotiva e di speranza, vista anche la situazione mondiale. Al Colosseo sono accorsi 30mila fedeli ma da casa l’Auditel parla di un seguito medio di quasi 4 milioni di spettatori sfiorando il 21% di share. Un’ampia platea che comprende il target tradizionale di Rai 1, con share del 25% tra gli over 60, ma che ha visto, anche grazie alla possibilità di seguirla sui nuovi device tecnologici in diretta o on demand, pure la partecipazione di giovani con la fascia 15/24enni che ha toccato picchi del 20%. Buono infatti il riscontro sulle piattaforme di streaming con quasi 20mila utenti connessi.