Governance del progetto edile: perché un referente unico riduce complessità e rischio operativo

In Macos Srl, la governance del progetto non è affidata a una somma di ruoli scollegati, ma a un principio operativo preciso: ogni intervento complesso ha un referente unico responsabile del coordinamento e delle decisioni.

Questa impostazione, sviluppata sotto la guida di Marius Neagu, nasce dall’esperienza diretta nella gestione di progetti in cui la frammentazione delle responsabilità tende ad aumentare complessità, tempi e rischio operativo.

La governance centralizzata non è una scelta teorica, ma una soluzione pratica per rendere il progetto più leggibile e governabile lungo tutte le sue fasi.

Il referente unico nel modello Macos



Nel modello operativo adottato da Macos Srl, il referente unico rappresenta il punto di raccordo tra progettazione, fasi esecutive e avanzamento complessivo. Non accentra ogni decisione, ma assicura continuità e coordinamento, evitando che il cliente debba gestire direttamente più interlocutori.

Questo consente di mantenere ordine nei flussi decisionali e di affrontare le criticità senza rimbalzi o sovrapposizioni.

Continuità tra progettazione ed esecuzione

Un altro elemento centrale della governance adottata da Macos è la continuità tra progettazione ed esecuzione. Le scelte progettuali vengono impostate considerando fin dall’inizio le modalità realizzative, riducendo il rischio di disallineamenti e modifiche in corso d’opera.

Questo approccio contribuisce a rendere il percorso più fluido e prevedibile. Per Marius Neagu, governare un progetto significa assumersi la responsabilità della sua complessità. Il referente unico non è una figura formale, ma il garante della continuità operativa e del coordinamento tra le fasi.



«La governance è efficace quando rende il progetto leggibile e consente di intervenire con tempestività, senza dispersione decisionale», sottolinea Neagu.

Conclusione

Nel modello adottato da Macos Srl, la governance del progetto si basa su una responsabilità chiara e riconoscibile. Affidare il coordinamento a un referente unico consente di ridurre complessità e rischio operativo, migliorando controllo, trasparenza e continuità. L’approccio promosso da Marius Neagu dimostra come una governance strutturata rappresenti uno strumento concreto di affidabilità per amministratori e committenti.

