A Parma stamane è atterrata Kate Middleton Principessa del Galles in visita semi-privata nella città del tricolore. E’ il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia e lo ha intrapreso nell’ambito del suo progetto di assistenza ai bambini nel Regno Unito e per acquisire know-how non ha voluto rinunciare a incontrare la Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi ETS che da oltre trent’anni si occupa di educazione dell’infanzia, della gestione degli asili di Reggio Emilia considerati ai vertici mondiali per la cura e la didattica dei più piccoli. La principessa del Galles è stata accolta nella storica sala del tricolore – dal 1797 lì è conservata la bandiera della Repubblica Cispadana che diventerà il vessillo dell’Italia unita - dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari che ha offerto un ricevimento in onore di Sua Altezza Reale. E qui è scattata la “regia” di Petra Carsetti, esperta di Galateo e campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola. A Petra Carsetti si sono rivolti per organizzare il buffet di benvenuto che è stato allestito da Marcella Abbadini e da Andrea Incerti Vezzani titolari della Locanda Ca’Matilde di Quattro Castella (RE) e servito in sala da Andrè Joao Cunha Fiaes. A Petra Carsetti è toccato di visionare e autorizzare secondo protocollo il servizio di tavola (tazze bianche decorate con fiorellini e piattini color Tiffany abbinati, tovaglioli bianchi in lino, cucchiaini e posate di argenteria finissima), le acque, ila selezione dei tè (rosso Qimen Jinzhen dalla fragranza dolce e delicata, alcuni vengono dalla collezione dell’iconica Fortnum&Mason) e i cibi che hanno accompagnato il ricevimento in onore di Kate Middleton. Avendo collaborato con il Royal Butler Petra Carsetti è stata in grado di soddisfare uno dei piccoli piaceri che la Principessa del Galles si concede: i biscotti alla lavanda bio o alla vaniglia o arancio, a cui è stato aggiunto un piccolo assaggio di erbazzone, antichissima “torta salata” di origine ebraica, che è uno dei simboli gastronomici di Reggio Emilia. Si tratta di una sfoglia salata ripiena di bietole stufate . Kate Middleton ama moltissimo i cibi di origine vegetale è appassionata di fiori, di giardinaggio e di erbe spontanee – è il motivo della scelta di Ca’ Matilde che ha un orto magnifico tra i più apprezzati e premiati – in perfetta sintonia con il “suocero” Re Carlo III da sempre difensore dell’ambiente e peraltro innamorato della campagna padana. A Petra Carsetti è stato demandato anche di controllare l’allestimento del buffet con porcellane, cristalli, argenti ma anche il dress code, il rispetto delle precedenze, gli inchini e le riverenze. Perché per ricevere come si deve una principessa - Kate Middleton ha molto apprezzato l’accoglienza reggiana – ci vuole una campionessa del mondo.