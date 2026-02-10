Riccardo Luna dà la sveglia al popolo del web: "Gli algoritmi puntano su rabbia e paura"

Successo a Fermo per l’evento promosso da Sardex con le Comunità economiche locali

“L’introduzione degli algoritmi ha stravolto la nostra fruizione dei social, senza che ce ne rendessimo conto più di tanto. Gli algoritmi cercano di sollecitare due nostre emozioni fondamentali, la rabbia e la paura, e su questo costruiscono il cosiddetto engagement. Chi ha colpe? Penso che le responsabilità siano condivise ma di certo alla Silicon Valley e in Cina il profitto ha guidato queste operazioni”. È uno dei passaggi più significativi dell’intervento di Riccardo Luna, che ieri a Fermo ha presentato il suo libro “Qualcosa è andato storto”, edito da Solferino, in un Auditorium Sandro Pertini riempito da un pubblico attento e partecipe. Oltre due ore di dibattito e confronto, con molte domande rilanciate dai presenti, anche grazie alla partecipazione di Franco Contu, cofondatore di Sardex, e di Luca D’Aprile, cofondatore e responsabile innovazione e digital del Fatto Quotidiano.

