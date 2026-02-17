Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, arriva a Sanremo con un programma di attivazioni pensato per celebrare musica, lifestyle e socialità. In occasione della settimana più iconica della musica italiana, Ploom accompagnerà i propri consumatori adulti in una serie di esperienze uniche, che vedranno il proprio momento clou nell’esclusivo Meet & Greet con uno degli ospiti più attesi del Festival: Fedez.

Un evento esclusivo realizzato con la collaborazione di Billboard Italia, che darà la possibilità alla community adulta di Ploom di incontrare uno dei principali protagonisti della musica italiana contemporanea all’interno di una cornice unica, la Billboard Lounge ai bagni Tahiti, per vivere un’esperienza autentica e coinvolgente. La presenza dell’artista si inserisce nel percorso di Ploom di dialogo con il mondo della musica e della creatività, espressioni naturali di uno stile moderno e ricercato di cui il brand si fa da sempre portavoce. Con questa iniziativa, Ploom consolida il proprio posizionamento nei principali contesti culturali italiani, continuando a costruire occasioni di incontro attraverso linguaggi contemporanei che spaziano dalla musica al design, dall’intrattenimento all’innovazione.

