FIERA MILANO RAFFORZA IL PORTAFOGLIO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE

“Fiera Milano” o il “Gruppo”) comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% di Made in Steel S.r.l., società organizzatrice della manifestazione internazionale biennale Made in Steel, punto di riferimento per la filiera dell’acciaio. Siderweb S.p.A. SB, fondatore dell’evento, manterrà una partecipazione del 30% nel capitale della società, assicurando la piena continuità organizzativa e identitaria della manifestazione. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione della strategia delineata dal Piano Strategico 2024– 2027, che prevede il rafforzamento del portafoglio di manifestazioni organizzate e il consolidamento del ruolo di Fiera Milano quale piattaforma internazionale di sviluppo per le filiere industriali ad alta rilevanza strategica e di partner per la crescita delle manifestazioni che operano a servizio di tali filiere.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “L’acquisizione di Made in Steel e l'alleanza con Siderweb si inserisce pienamente nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024–2027 e rafforza il posizionamento di Fiera Milano come piattaforma internazionale di sviluppo per le filiere industriali ad alta rilevanza strategica. L’operazione ci consente di rafforzare ulteriormente il portafoglio di manifestazioni organizzate che fanno leva sui contenuti e riconosciute per qualità dell’offerta e creazione di valore, e di contribuire alla crescita di una manifestazione leader in un comparto chiave per l’industria nazionale ed europea come quello dell’acciaio. Al tempo stesso, il progetto è inteso abilitare sinergie che sostengano uno sviluppo strutturale dell’evento, ampliandone progressivamente l’attrattività e la dimensione internazionale. Attraverso le connessioni con gli ecosistemi fieristici del Gruppo, in particolare nei mercati di sbocco dell’acciaio e nei temi della transizione energetica e della decarbonizzazione, intendiamo rafforzare ulteriormente il ruolo di Made in Steel come piattaforma di riferimento per l’evoluzione industriale e tecnologica della filiera, valorizzandone anche il potenziale economico complessivo”.

L’Amministratore Delegato di Made in Steel, Paolo Morandi, ha commentato: “Vogliamo che Made in Steel diventi il principale evento mondiale dedicato alla filiera dell’acciaio, un settore strategico per l’industria nazionale ed Europea. Fiera Milano rappresenta il partner ideale per dare sviluppo alla “Conference&Exhibition” internazionale. Dobbiamo pensare al futuro facendo sistema, perché “si vince solo insieme”, con visione, integrando eccellenze, cultura e filiere”Made in Steel: la piattaforma leader per la filiera dell’acciaio Fondata nel 2005, Made in Steel è oggi l’evento di riferimento in Italia per la filiera siderurgica e uno dei principali appuntamenti del Sud Europa dedicati alla metallurgia, all’acciaio e ai suoi semilavorati. La manifestazione biennale, in programma negli anni dispari e ospitata presso la venue di Fiera Milano, si caratterizza per un modello distintivo che integra attività di business, contenuti di alto profilo e momenti di confronto strategico, coinvolgendo l’intera catena del valore dell’acciaio, dalla produzione agli utilizzi finali.

L’edizione 2025, svoltasi dal 6 all’8 maggio, ha registrato 387 aziende presenti, in crescita del 21% rispetto al 2023, con una presenza internazionale pari al 34% degli espositori, in significativo aumento rispetto all’edizione precedente (25%). In crescita anche la superficie espositiva, che ha raggiunto 18mila metri quadrati (+18%), segnando un nuovo record assoluto per la manifestazione. Complessivamente, l’evento ha fatto segnare circa 20.000 presenze, confermando il forte interesse del mercato e il ruolo centrale di Made in Steel nel panorama fieristico industriale europeo. Dal punto di vista economico-finanziario, Made in Steel ha registrato nel biennio 2024-2025 ricavi pari a circa 4,9 milioni di euro, con un EBITDA di circa 1,7 milioni di euro, corrispondente a una marginalità pari a circa il 35%. La società presenta inoltre una posizione finanziaria netta stimata positiva (cassa netta) per circa 2 milioni di euro. Razionale strategico e sinergie dell’operazione L’operazione si inserisce nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024–2027 e contribuisce a consolidare il ruolo di Fiera Milano come partner per la crescita delle manifestazioni e piattaforma internazionale di sviluppo per filiere industriali ad alta rilevanza strategica. In particolare, l’acquisizione di Made in Steel consente di: ⎯ rafforzare il portafoglio di manifestazioni organizzate, aumentando il controllo su contenuti, qualità dell’offerta e creazione di valore; ⎯ integrare una manifestazione leader in un comparto chiave per l’industria nazionale ed europea; ⎯ accrescere il valore economico generato dalla manifestazione, includendo le attività e i servizi a essa connessi.

A completamento del razionale strategico, l’operazione consente di attivare sinergie che sostengono uno sviluppo strutturale della manifestazione Made in Steel, ampliandone progressivamente il perimetro, il potenziale di attrattività e l’internazionalità. L’operazione favorisce infatti un ulteriore rafforzamento della dimensione internazionale dell’evento, attraverso iniziative mirate all’ampliamento della base espositiva estera, e sostiene la crescita della partecipazione degli operatori italiani grazie a una maggiore attrattività complessiva dell’offerta. In questo contesto, Made in Steel potrà inoltre beneficiare delle connessioni con altri ecosistemi fieristici del Gruppo, in particolare nei mercati di sbocco dell’acciaio e nei temi legati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione, consolidando il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per l’evoluzione industriale e tecnologica della filiera. Struttura dell’Operazione, modalità di finanziamento e governance L’operazione prevede l’acquisizione del 70% di Made in Steel S.r.l., con un corrispettivo massimo pari a circa 9,1 milioni di euro.

Il corrispettivo è articolato in una componente upfront fino a un massimo di 7,7 milioni di euro, da corrispondersi alla data di closing, ed è soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo in funzione della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto. Si prevede inoltre un meccanismo di earn-out fino a complessivi 1,4 milioni di euro, pari a 0,7 milioni di euro per ciascuna tranche, subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi economico-finanziari relativi alle edizioni 2027 e 2029 della manifestazione. L’accordo assicura continuità manageriale e operativa: Siderweb manterrà il 30% del capitale e continuerà a svolgere un ruolo chiave nell’organizzazione della manifestazione. È prevista una governance con un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, con maggioranza designata da Fiera Milano. L’operazione sarà finanziata tramite risorse di cassa disponibili ed è attesa perfezionarsi nel primo trimestre 2026.