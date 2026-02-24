Lactalis Italia lancia la nuova Business Unit “Out Of Home”: un portafoglio unico per la ristorazione professionale

Il mercato del fuori casa in Italia vale circa 100 miliardi di euro, pari al 34% della spesa complessiva in consumi food & beverage, e sta evolvendo verso modelli sempre più strutturati e professionali. In questo contesto, Lactalis si propone come partner unico per gli operatori horeca, combinando consulenza, innovazione e un portafoglio prodotti di qualità costante, capace di semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti.

Lactalis Italia accelera nel mercato della ristorazione professionale con il lancio della nuova Business Unit Out of Home, un progetto strategico pensato per offrire soluzioni complete e innovative agli operatori del settore food service.

La divisione riunisce le expertise dei principali brand del gruppo, tra cui Galbani Professionale, Parmalat Professional, Président Professionnel ed Elena, offrendo oltre 300 referenze professionali nei settori latte, formaggi, creme, burro, dessert e salumi. “Il nostro obiettivo è creare un rapporto distintivo con i clienti, combinando prodotti iconici a linee dedicate per il food service”, aggiunge Simona Fiorina, Head of Marketing della Business Unit.

“La nuova Business Unit rappresenta un’evoluzione strategica per rafforzare la nostra presenza nel canale professionale”, spiega Giovanni Montanini, General Manager Lactalis Out of Home. “Vogliamo offrire soluzioni affidabili e innovative, capaci di garantire risultati professionali costanti, con un occhio attento alla sostenibilità.”

Oggi i mercati del formaggio e del latte rappresentano il cuore della Business Unit, incidendo complessivamente per il 77% dei volumi e il 67% del valore, a conferma della centralità di queste categorie nel canale Out of Home. La nuova struttura punta a guidare l’evoluzione del settore con progetti di innovazione, strategie commerciali mirate e un forte impegno sulla sostenibilità, dalla riduzione della plastica nei packaging alla promozione di una cultura aziendale sempre più orientata al food service.

L’obiettivo a lungo termine è chiaro: entro il 2030 Lactalis vuole affermarsi come punto di riferimento nel mercato della ristorazione professionale, rafforzando il peso delle soluzioni professionali e consolidando il ruolo di partner affidabile e innovativo per tutti gli operatori del settore.