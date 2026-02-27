Libero logo
Nasce la Rete Certificata UNASCA: più sicurezza, trasparenza e garanzia nei servizi per la mobilità di cittadini e imprese

venerdì 27 febbraio 2026
1' di lettura

Un nuovo standard di qualità e affidabilità entra nel settore delle pratiche automobilistiche italiane. La Rete Certificata UNASCA promuove un sistema innovativo di tutela e garanzia rivolto a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia in un comparto che incide quotidianamente su diritti, patrimoni e adempimenti amministrativi.

Un settore strategico che richiede fiducia

I servizi di consulenza per la mobilità e le pratiche automobilistiche coinvolgono registri pubblici fondamentali e procedure sempre più digitalizzate. Ogni operazione può avere effetti giuridici ed economici rilevanti. In questo contesto, caratterizzato da normative complesse e rischi di errori o irregolarità, la fiducia negli operatori rappresenta un elemento chiave di tutela dell’interesse pubblico.

La nascita della Rete Certificata

La Rete Certificata nasce dalla consapevolezza che oggi non basta più distinguere tra operatori autorizzati e non autorizzati: è necessario introdurre un sistema che certifichi in modo oggettivo qualità, affidabilità e responsabilità degli Studi di Consulenza Automobilistica.

UNASCA, associazione di riferimento del settore da quasi sessant’anni, ha scelto di promuovere un progetto strutturato che mette al centro la tutela dell’utenza e rafforza il rapporto di fiducia con le istituzioni.

