La scelta di materie prima nazionali premia i prodotti italiani

Grandi novità in arrivo da Pernigotti SpA per la Pasqua. La storica azienda dolciaria di Novi Ligure (Alessandria) ha infatti iniziato la distribuzione nei punti vendita di nuove linee di uova e ovetti di cioccolato in vista della prossima ricorrenza. Le prime novità con il brand Pernigotti sono l’Uovo di cioccolato al latte e granella di nocciola, prodotto solo con nocciole italiane, e l’Uovo di cioccolato bianco e granella di pistacchio, entrambi con all’interno braccialetti, charm e portachiavi firmati Unoargento. Confermata la gamma classica delle Uova gianduia al latte, nocciolato classico e fondente, oltre alle Uova della linea Passioni al latte e fondente e delle linee Bimbo e Bimba al latte. Tornano anche le Uova Thun x Teddy Friends con in regalo nuovi portachiavi in metallo smaltati collezionabili dedicati all’iconico orsetto Teddy e ai suoi amici. Altra novità sono gli Ovetti di cioccolato al pistacchio, composti da un guscio di cioccolato al latte con un morbido ripieno di pistacchio, che vanno ad aggiungersi alla classica gamma degli Ovetti di cioccolato al latte, fondente, gianduia e caramello.



Tante le novità anche per i prodotti con il brand Walcor. Sono infatti in arrivo sugli scaffali nuove uova di cioccolato al latte con licenze prestigiose e sorprese esclusive e collezionabili, in particolare: Kuromi, ispirato all’iconica coniglietta con la coda da diavoletto della serie di Sanrio, con in regalo gadget tridimensionali e un originale peluche nella versione più grande; Supereroine, dedicato ai personaggi femminili dotati di superpoteri Harley Quinn, Wonder Woman, Catwoman e Supergirl dell’universo DC Comics, con in regalo simpatiche clip magnetiche; Animal Crossing, ispirato al videogame Nintendo dal successo planetario, con in regalo portachiavi e magneti; e Yu-Gi-Oh!, per i fan e i collezionisti del famoso anime e manga di Konami.



Tornano con il brand Walcor anche le Uova Looney Tunes, dedicate ai protagonisti della serie animata statunitense con all’interno quattro personaggi sagomati da collezionare, le Uova Uno, ispirate al famoso gioco di società con all’interno carte originali, e le Uova Peanuts, dedicate ad un target trasversale con un peluche Snoopy nella versione più grande. In distribuzione anche le Uova Blaze, ispirate alla famosa serie animata sulle macchine con in regalo tanti tatoo sagomati e macchinine con retrocarica, le Uova Octopus, l’icona street dalla grafica tentacolare con in regalo esclusivi portachiavi, le Uova Pictionary, con in regalo carte originali per giocare con tutta la famiglia, e le Uova Nerf, con una pistola ad acqua come sorpresa. Completano la gamma altre uova di Le Principesse Incantate, Dinosaur Park, La Superbanda di W.A.L. e Walcorì