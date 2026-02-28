AL VIA IL CANTIERE PER LA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DELL’AREA EX ITALCEMENTI

È stato presentato oggi ufficialmente l’avvio del cantiere per il progetto di Rigenerazione Urbana Sostenibile dell’area dell’ex cementificio Italcementi (chiuso dal 2015) e dell’annessa ex cava del Monte Fiorin di Monselice, un intervento destinato a trasformare profondamente uno dei più significativi siti industriali dismessi del Veneto e a inaugurare una nuova fase di sviluppo per l’intero territorio dei Colli Euganei. Con 66 ettari complessivi interessati, il progetto rappresenta il più vasto intervento di rigenerazione urbana attualmente in corso nella Regione Veneto.



Alla presentazione hanno partecipato il Vice Sindaco di Monselice Stefano Peraro, Giorgia Bedin, Consigliere Regionale e già Sindaco di Monselice, Alessandro Frizzarin, Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei, Massimo Vitali Presidente di Vitali Spa e Antonio Sala, Amministratore di Roncello Capital.

Sono già in corso le prime attività di sistemazione e pulizia dell’area, operazioni preliminari indispensabili che precederanno le successive fasi di demolizione delle strutture industriali esistenti.

ll progetto, che si configura come un intervento di rigenerazione “brownfield” senza consumo di nuovo suolo, riguarderà sia la porzione nord, con la demolizione dei manufatti della ex cementeria, dove sorgeranno nuovi edifici tecnologici integrati da spazi verdi e una riorganizzazione funzionale degli accessi, sia la porzione sud, relativa all’ex cava del Monte Fiorin, che sarà interessata da un progetto di riqualificazione ambientale con rimodellazione del terreno. Nell’area dell’ex cava Fiorin è prevista anche la realizzazione di un parco fotovoltaico che, grazie alla conformazione morfologica del sito e alle fasce boscate perimetrali, risulterà sostanzialmente non percepibile dal punto di vista paesaggistico, contribuendo in modo significativo alla transizione energetica del territorio.

Un grande progetto condiviso pubblico–privato

La rigenerazione dell’area nasce da un articolato accordo pubblico-privato che vede coinvolti: il Comune di Monselice e Roncello Capital S.r.l. di Peschiera Borromeo (MI).

L’accordo, prevede importanti opere e ricadute pubbliche, tra cui la cessione al Comune di Monselice di 15.000 destinati a nuovi impianti sportivi e la realizzazione della strada di collegamento fra l’attuale bretella Italcementi e la Strada Regionale n. 10, infrastruttura strategica per la mobilità locale, attraverso la realizzazione del tratto mancante fino al sottopasso di via Moralediemo.

Il progetto di rigenerazione prevede:

la realizzazione di un parco fotovoltaico di circa 24 ettari, destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

la cessione al Comune di un’area di 15.000 mq, in prossimità del campo sportivo di Marendole, per la realizzazione di nuovi impianti sportivi;

la riconversione di circa 20 ettari dell’ex stabilimento in area produttiva, con la previsione di insediamenti produttivi realizzati con moderne tecniche costruttive a basso impatto ambientale;

la riorganizzazione della viabilità interna e la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto il comparto;

la costruzione, a carico di Roncello Capital, del collegamento viario tra la bretella Italcementi e la nuova SR10, attraverso la realizzazione del tratto mancante fino al sottopasso di via Moralediemo per arrivare così fino all’ospedale di Schiavonia.

Una nuova prospettiva per Monselice e i Colli Euganei, le dichiarazioni:

Vice Sindaco Stefano Peraro

“Dalle parole ai fatti, la rigenerazione dell’area dell’ex Italcementi è ormai realtà. La demolizione della cementeria ha le ore contate e finalmente da qualsiasi parte del territorio dei Colli Euganei non si vedrà più la sua sagoma imponente. La riqualificazione, paesaggistica e ambientale dell’area è un’operazione che guarda al futuro, ovvero alla creazione di valore e di posti di lavoro per il territorio, alla sostenibilità, attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili, alla qualità della vita attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi e di piste ciclabili. Fin dall’inizio si è instaurata una grande intesa fra amministrazione comunale e Roncello Capital. Ore di riunioni, decine di incontri e confronti per dare concretezza a forma al più grande intervento di rigenerazione urbana sostenibile del nostro territorio.”

Consigliere regionale Giorgia Bedin

“Per Monselice e per i monselicensi è un evento storico, unico. Siamo nati e cresciuti con la cementeria in funzione e poi chiusa definitivamente dal 2015. Fra poco non ci sarà più. Era un punto qualificante del mio programma elettorale da sindaco che oggi si concretizza, nonostante nessuno lo credesse possibile tranne la sottoscritta e l’assessore Peraro. Abbiamo dimostrato che la rigenerazione non è solo una bella parola, ma una realtà a Monselice, considerati i tanti interventi messi in atto nel mio mandato. Monselice cresce, si trasforma, diventa una città sostenibile.”



Massimo Vitali, Presidente di Vitali Spa

"La sfida di questo progetto è ambiziosa, ma chiara: dimostrare che è possibile trasformare un’area industriale dismessa come quella dell’ex cementificio e dell’annessa ex cava in un nodo strategico per la transizione energetica, creando un dialogo virtuoso tra pubblico e privato, ambiente e impresa, passato e futuro. Si tratta di un modello replicabile, capace di ispirare altri territori e di fare della rigenerazione un’opportunità concreta per innovare e crescere. L’intervento porterà benefici concreti al territorio di Monselice e dei Colli Euganei, con nuovi insediamenti tecnologici e produttivi, maggiore occupazione e nuove opportunità per imprese e cittadini, restituendo al contempo spazi fruibili e valorizzati alla comunità, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di riduzione degli impatti ambientali."

Antonio Sala, Amministratore di Roncello Capital

“Il nostro impegno a investire nel recupero e nella rigenerazione urbana dell’area dell’ex cementeria trae origine dalla concreta disponibilità delle istituzioni e, in particolare dell’Amministrazione di Monselice, che ha scelto di sostenere e accompagnare con convinzione, responsabilità e visione strategica questo percorso di trasformazione. Quando il dialogo tra pubblico e privato si fonda su serietà, coerenza e condivisione degli obiettivi, l’assunzione di responsabilità da parte degli investitori si rafforza in modo naturale, orientandosi non soltanto alla valorizzazione delle opportunità immediate, ma anche alla costruzione di una prospettiva di sviluppo solida e duratura. La nostra ambizione è dare vita a un progetto organico e profondamente radicato nel territorio, capace di integrarsi armonicamente con il tessuto economico e imprenditoriale locale, generando ricadute positive e misurabili sotto il profilo sociale, occupazionale e ambientale. Intendiamo restituire valore e funziona a un’area che da troppo tempo versa in una condizione di abbandono, trasformandola in un elemento propulsivo di crescita, innovazione e rinnovata identità urbana.”

Alessandro Frirzzarin Presidente Parco Colli Euganei

“Si tratta senza dubbio di un intervento importante, che si inserisce pienamente negli obiettivi delineati dall’articolo 36 del Piano Ambientale e nel percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera nell’ambito del programma MAB UNESCO. La rigenerazione del sito risponde al principio fondante dell’Ente: tutelare e valorizzare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei. Accogliamo pertanto con favore l’opportunità di recuperare quest’area, che si trova a breve distanza da luoghi di straordinario interesse storico e paesaggistico, come la Rocca di Monselice e Arquà Petrarca. È fondamentale che questo percorso sia stato avviato e che venga portato a compimento con determinazione, fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.”