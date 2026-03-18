DAVID LLOYD MILANO ARESE: AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO CLUB NEL CUORE DE IL CENTRO

David Lloyd Leisure, gruppo leader in Europa nel settore della salute, dello sport e del benessere, annuncia l’avvio ufficiale dei lavori del tanto atteso David Lloyd Milano Arese, la cui apertura è prevista il prossimo inverno. Il Club sorgerà all’interno dell’area di espansione de Il Centro, uno dei complessi commerciali più visitati del nord Italia, e offrirà un’ampia gamma di strutture all’avanguardia dedicate al fitness, al benessere, allo sport e al tempo libero per tutta la famiglia. Il progetto conferma il forte impegno e il piano di espansione del gruppo David Lloyd Clubs nel mercato italiano, dopo il recente annuncio relativo all’acquisizione dei Club del gruppo Aspria.

Un nuovo punto di riferimento per fitness e benessere

Il nuovo Club rappresenta un passo strategico nella crescita del David Lloyd Leisure in Italia e si propone come punto di riferimento per sport, benessere e tempo libero. La struttura avrà un impatto significativo anche per l’economia locale, con la creazione di circa 100 nuovi posti di lavoro in diversi ambiti: sport, fitness, wellness, accoglienza, ristorazione e hospitality. David Lloyd Clubs lavorerà inoltre allo sviluppo di collaborazioni con realtà e associazioni presenti sul territorio di Arese e dell’area milanese.

Un Club all’avanguardia per tutta la famiglia

Il cuore del nuovo Club sarà una moderna palestra con oltre 100 postazioni, dotata delle più innovative tecnologie fitness e progettata secondo il concept esclusivo di David Lloyd Clubs.

Le sale per i corsi di gruppo, in stile boutique, ospiteranno più di 100 lezioni settimanali, tra cui le David Lloyd Signature Classes, e le esclusive Signature Classes del gruppo. I soci potranno partecipare ad allenamenti ad alta intensità come IGN1TE, trovare equilibrio nelle lezioni Mind & Body come SPIRIT, Pilates e yoga, pedalare nelle coinvolgenti classi di cycling RHYTHM e CYCLONE, e vivere l’adrenalina dell’esclusivo HIIT BLAZE. Tra le altre strutture, il Club disporrà di piscine interne ed esterne riscaldate, campi da tennis indoor in acrilico premium e campi da padel all’aperto.

Wellness e relax di nuova generazione

Oltre alla gamma premium di servizi fitness, il nuovo Club includerà un lussuoso Spa Retreat interno e esterno, la proposta wellness distintiva dei David Lloyd Clubs, con esperienze e ambienti unici come Himalayan Salt Sauna, Fire and Ice Room, doccia Rainforest Experience, bagno turco agli agrumi, plunge pool e piscina idroterapica swim-in/out, offrendo ai soci la sensazione di essere all’aperto pur godendo dei benefici della Spa. Inoltre, sarà presente un tranquillo Spa Garden con plunge pool, piscina idroterapica, lettini e sauna. La elegante Clubroom offrirà l’ambiente ideale per rilassarsi con amici e familiari e gustare un pasto leggero, mentre la Business Lounge rappresenterà la soluzione perfetta per lavorare fuori casa, con sedute confortevoli e punti di ricarica per cellulari. La Clubroom includerà anche una family zone con area giochi indoor per bambini, posizionata all’estremità opposta della Business Lounge.

La famiglia è al centro della filosofia di David Lloyd Clubs: il nuovo Club offrirà corsi strutturati e progressivi di nuoto e tennis per bambini dai 3 mesi ai 12 anni, attività DL Kids doposcuola e nei periodi di vacanza, oltre a una creche per bambini da 0 a 3 anni. Per i più grandi, dagli 8 anni in su, le classi “Rebels” permetteranno ai ragazzi di migliorare fitness e benessere, restando attivi e condividendo l’esperienza di allenamento con genitori e tutori.

Il Club disporrà di un parcheggio, che includerà spazi per disabili e per famiglie con bambini, oltre ad aree coperte per biciclette.

Riguardo all’avvio dei lavori, Bruce Gardner, New Clubs Director of David Lloyd Leisure, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare l’inizio dei lavori del nuovo David Lloyd Milano Arese. Si tratta di un progetto che rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita del gruppo in Italia. Non vediamo l’ora di offrire alla comunità un nuovo punto di riferimento per fitness, benessere e vita familiare il prossimo inverno.”

Sostenibilità e innovazione ambientale

Il Club sarà inoltre un esempio di sostenibilità e innovazione ambientale. David Lloyd Clubs punta, infatti, a diventare carbon neutral entro il 2030, due decenni prima dell’obiettivo europeo. Entro la fine del 2025, saranno installati impianti fotovoltaici in 90 Club, tra cui la nuova sede di Milano Arese.

Un investimento strategico per il futuro

Con l’apertura di Milano Arese, David Lloyd Clubs conferma la propria volontà di investire nel mercato italiano ed europeo, offrendo servizi esclusivi e innovativi in linea con gli standard internazionali del gruppo.

Le iscrizioni a David Lloyd Milano Arese saranno disponibili a breve.