Ricostruzione: Sogesid S.p.A. lancia la piattaforma online per monitorare i cantieri al via in Emilia-Romagna

Si è svolto oggi presso la Sala del Consiglio Comunale di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, l’incontro di aggiornamento sugli interventi di ricostruzione e manutenzione del territorio a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024. Tra gli altri, sono intervenuti la Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, il Vice Commissario Gianluca Loffredo, il Sindaco Jader Dardi e l’Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato, Errico Stravato, che ha illustrato lo stato di avanzamento del programma degli interventi affidati alla Società di ingegneria dello Stato.

Quadro degli interventi a Modigliana

A Modigliana sono stati affidati a Sogesid S.p.A. 11 interventi per un valore complessivo di 61,29 milioni di euro. A oggi, oltre al completamento del ponte di Ca’ Stronchino, risultano 7 interventi approvati, con operatori economici e direzione lavori già individuati e cantieri programmati. Le opere riguardano principalmente la mitigazione del rischio idrogeologico – attraverso regimazione delle acque e consolidamento dei versanti – e il ripristino della viabilità comunale. Tra i principali interventi: Via Costa (10,1 milioni), Via San Casciano (9,33 milioni), Via Diavoletti (7,19 milioni e Via San Martino in Monte (4,33 milioni), per un valore complessivo superiore a 36 milioni di euro. Sul piano operativo, 6 interventi sono immediatamente cantierabili e potranno essere avviati in parallelo. Il cantiere di via Lago, invece, è programmato per settembre/ottobre 2026, su richiesta del Comune, al fine di evitare interferenze con cantieri di prossima apertura. I 2 cantieri di via Costa e quello di via Foro dei Tigli, sono stati posticipati rispettivamente ad ottobre 2026 e alla prossima stagione estiva, a causa di sovrapposizioni con altri interventi e per consentire l’uniformazione della progettazione e della tempistica di esecuzione tra i diversi operatori presenti nella stessa area.

L’annuncio della piattaforma di monitoraggio interventi sul sito di Sogesid S.p.A.

Per l’Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., Errico Stravato: “Il modello operativo adottato evidenzia una efficace collaborazione tra Sogesid e l’Amministrazione comunale, basata su coordinamento tecnico-amministrativo e programmazione integrata degli interventi. Per garantire la trasparenza dei flussi informativi, Sogesid ha attivato una nuova sezione pubblica sul proprio sito istituzionale dedicata al monitoraggio degli interventi. La piattaforma consente una rappresentazione geografica basata su dati GIS, offrendo una visualizzazione aggiornata dello stato di avanzamento per territorio, tipologia e fase attuativa. È inoltre disponibile un sistema documentale strutturato che permette la consultazione ordinata e tracciabile di elaborati tecnici, atti amministrativi e documenti di monitoraggio”.

I cantieri al via in Emilia-Romagna

Nel corso dell’incontro, l’AD Stravato ha illustrato anche lo stato di avanzamento del programma complessivo gestito da Sogesid nella Regione Emilia-Romagna, che comprende 136 interventi tra infrastrutture, viabilità e opere sui corsi d’acqua, evidenziando un’accelerazione significativa della fase attuativa.

Il quadro operativo aggiornato risulta così articolato: 72 interventi con avvio entro luglio 2026, che arrivano a 98 interventi entro settembre 2026, 20 interventi sulle aste fluviali con inizio lavori previsto tra novembre 2026 e gennaio 2027, 10 interventi caratterizzati da criticità specifiche con avvio compreso tra ottobre 2026 e marzo 2027 (di cui uno a marzo, relativo al ponte di Faenza), 8 interventi in sola fase di progettazione. Per gli interventi con partenza entro l’estate 2026 sono già stati individuati gli operatori economici, confermando l’obiettivo di una prima attivazione dei cantieri tra primavera e inizio estate e una successiva accelerazione nei mesi seguenti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la piattaforma di monitoraggio degli interventi sul sito di Sogesid S.p.A.: