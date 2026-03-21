ACEA CELEBRA L’ACQUA: UNA MARATONA QUOTIDIANA TRA SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

È come riempire una piscina olimpionica ogni 2 minuti. È la quantità di acqua potabile che Acea distribuisce ogni giorno attraverso le proprie reti: 1,64 miliardi di litri, pari a oltre 19.000 litri al secondo. Un flusso continuo che ogni giorno garantisce acqua di qualità a 11 milioni di cittadini, sostenendo la vita quotidiana delle città e dei territori in 8 regioni italiane. Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, è pronta a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua che quest’anno sarà in concomitanza della “ACEA Run Rome the Marathon”, di cui Acea è title sponsor, per sensibilizzare l’opinione pubblica e affrontare il tema dei cambiamenti climatici che sempre più hanno un forte impatto sulla crisi idrica globale.

I Numeri. Con 65.000 km di rete idrica potabile e oltre 1.400 impianti di depurazione, Acea si impegna quotidianamente per garantire a tutti la disponibilità e l’accesso ad acqua pulita e impegnando 890,8 milioni di euro di investimenti. Sono 600 milioni i metri cubi di acqua potabile distribuiti ogni anno e 770 milioni i metri cubi di acqua trattati dai depuratori, grazie a oltre 1.500 controlli analitici sulla qualità. In linea con i valori della sostenibilità e del riuso, da anni Acea investe in infrastrutture idriche innovative ed efficienti, promuove l’adozione di pratiche di utilizzo responsabile dell'acqua ed è sempre vicino ai territori in cui opera per garantire la tutela e la conservazione delle risorse idriche naturali. Infatti, come si legge nel bilancio dei risultati 2025 appena approvato, ben 4,4 milioni di metri cubi di acqua è riciclata e riutilizzata registrando un aumento del 29% rispetto al 2024 e coprendo il 90% dei fabbisogni per usi industriali.

Acea all’estero. Non solo Italia, l’azienda è presente anche a livello internazionale, in particolare, in America Latina, con una presenza consolidata in Peru, Honduras e Repubblica Dominicana, dove i servizi idrici integrati servono oltre 10 milioni di persone. Acea, unico operatore idrico italiano che partecipa alla cabina di regia del Piano Mattei, si è aggiudicata la gara in Congo per il progetto idrico SAEP Djoué II, che punta a garantire acqua potabile a oltre un milione di cittadini a Brazzaville. L’azienda è inoltre impegnata in iniziative in Tunisia, Angola, Mozambico, Mauritania, Marocco e Kenya, coprendo l’intera catena del valore dell’acqua: approvvigionamento, trattamento e riuso delle acque reflue, desalinizzazione e fognature. Acea rafforza il proprio ruolo internazionale partecipando per il terzo anno consecutivo al World Economic Forum Annual Meeting di Davos, dove l’AD Fabrizio Palermo ha presentato il report “Bridging the €6.5 Trillion Water Infrastructure Gap”, realizzato anche con l’Università di Cambridge, evidenziando un fabbisogno globale di investimenti idrici pari a 11,4 trilioni di euro entro il 2040 e un gap di 6,5 trilioni. Nel contesto europeo, Acea ha contribuito alla definizione della “Water resilience strategy della Commissione Europea e ha proposto una “regia unica” per la gestione dell’acqua. A supporto di questi obiettivi, la Banca Europea per gli Investimenti ha lanciato un programma da oltre 40 miliardi di euro (2025-2027) per sostenere investimenti in riuso, desalinizzazione e tutela ambientale. In questo quadro, al WEF è stata istituita anche la Water Industry, community globale presieduta da Palermo, che riunisce imprese e stakeholder per definire strategie condivise. Acea punta così a consolidarsi come leader della transizione idrica in Europa, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla scarsità della risorsa e una cultura diffusa della sua tutela.

Formazione. Con oltre 226mila ore di formazione nel 2025, Acea promuove una strategia articolata di formazione e sensibilizzazione rivolta a scuole, imprese e cittadini, con particolare attenzione ai giovani, anche attraverso iniziative con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come Acea Scuola Educazione Idrica rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia e con percorsi avanzati come il master in Water Management sviluppato con la 24ORE Business School e Intesa Sanpaolo. Infine, attraverso l’Academy Acea investe nello sviluppo delle competenze dei propri dipendenti per affrontare le sfide della transizione idrica e sostenibile.