A Miguel Gotor il premio Gifuni: 'Piersanti Mattarella faro per autobiografia nazione'

A Miguel Gotor il XXIV premio Giambattista Gifuni. Il riconoscimento - alla presenza dei familiari dello storico Bibliotecario di Lucera - è stato consegnato questa sera nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati, dopo una lectio dello stesso Gotor ispirata dal suo ultimo libro: 'L’omicidio di Piersanti Mattarella. L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980'. Ha introdotto il direttore della Biblioteca della Camera, Paolo Massa e ha coordinato i lavori Giovanni Battista Gifuni, nipote dell' intestatario del premio. Sono intervenuti Marco Damilano e Cinzia Greco.

"Recuperare dal punto di vista storico l'omicidio di Piersanti Mattarella - ha detto Gotor - significa inserirlo in una dimensione che tende a coincidere con una autobiografia della nazione, con un racconto dell'Italia. Ogni libro di storia è un atto di amore per la comunità nazionale. Sono sicuro che Piersanti Mattarella sia un faro che può illuminare questa autobiografia della nazione". Nel corso dell'evento è stato inoltre premiato Stefano Tonetti, giovane studente che ha elaborato una propria riflessione storica, in particolare dedicata alle figure di Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Pier Paolo Pasolini.