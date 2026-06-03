Italo Magazine si rinnova: versione bilingue e nuovo stile Roma, 3 giugno 2026

Da giugno Italo Magazine cambia volto e si presenta ai viaggiatori con una veste completamente rinnovata: una nuova grafica e un’identità visiva contemporanea progettate per offrire un’esperienza di lettura più fluida, elegante e coinvolgente. La trasformazione non è solo estetica, ma riflette un’evoluzione più ampia del progetto editoriale. La grande novità è infatti l’introduzione del formato bilingue italiano e inglese, disponibile sia nella versione digitale sia in quella cartacea. Un passo importante che conferma l’attenzione di Italo verso un pubblico sempre più internazionale. Questo rilancio si inserisce in un contesto di continua crescita: Italo trasporta ogni anno oltre 25 milioni di passeggeri, di cui una quota significativa è costituita da viaggiatori stranieri.

Da qui la volontà di rendere il magazine uno strumento ancora più inclusivo e accessibile, capace di accompagnare tutti i clienti lungo il viaggio, indipendentemente dalla lingua. Con il nuovo Italo Magazine, la lettura continua a essere parte integrante del viaggio, arricchendosi oggi di una dimensione più inclusiva e internazionale. Uno strumento pensato anche per i turisti che arrivano con Italo nelle città più iconiche del Paese, alla scoperta del territorio attraverso consigli su cosa visitare, dove concedersi momenti di relax e come vivere al meglio le eccellenze enogastronomiche regionali. Un racconto che unisce viaggio e scoperta, pensato per valorizzare il patrimonio culturale e turistico italiano e offrire ai passeggeri uno sguardo autentico sulle città raggiunte da Italo. Con questa evoluzione, Italo rafforza il proprio impegno nel coniugare servizio, innovazione e attenzione al cliente, portando a bordo un prodotto editoriale sempre più in linea con le aspettative di un pubblico moderno e internazionale.

“Dal 2012 ad oggi siamo arrivati a trasportare più di 25 milioni di viaggiatori l’anno. Di questi numerosi quelli internazionali che scelgono Italo per scoprire le meraviglie italiane. Da qui è nata la volontà di aggiornare il magazine, rendendolo bilingue italiano e inglese. Uno strumento per i turisti che arrivano con Italo nelle principali città italiane, alla scoperta del territorio”, dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori. “Con la nuova veste grafica ed editoriale Italo Magazine racconterà l’Italia con uno sguardo ancora più accogliente, contemporaneo e vicino ai nostri lettori. La scelta di una versione interamente bilingue, in italiano e inglese, nasce dal desiderio di accompagnare un pubblico sempre più internazionale alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese, tra luoghi iconici, cultura e bellezza”, commenta Andrea Brambilla, Direttore Responsabile del magazine.