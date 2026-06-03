ACEA: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2025 

Si è riunita oggi l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA SpA, in prima convocazione, che ha: approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. L’Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 481 milioni di Euro e un EBITDA pro-forma pari a circa 1,4 miliardi di Euro; deliberato la destinazione dell’utile di esercizio 2025; approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti; nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione; nominato Alessandro Rivera Presidente. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025 Tra i principali risultati: • il Margine Operativo Lordo (EBITDA) pro-forma1 consolidato aumenta del 7% a 1.420 milioni di Euro (di cui circa il 96% dai settori regolati2).

Si è riunita oggi l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA SpA, in prima convocazione, che ha: approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. L’Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 481 milioni di Euro e un EBITDA pro-forma pari a circa 1,4 miliardi di Euro; deliberato la destinazione dell’utile di esercizio 2025; approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti; nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione; nominato Alessandro Rivera Presidente. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025 Tra i principali risultati: • il Margine Operativo Lordo (EBITDA) pro-forma1 consolidato aumenta del 7% a 1.420 milioni di Euro (di cui circa il 96% dai settori regolati2).

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione definendone i relativi compensi. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2028. L’elezione dei componenti dell’organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all’articolo 15 dello Statuto Sociale. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, che viene confermato nel numero di tredici componenti, risultano eletti: • Alessandro Rivera, Barbara Marinali, Angelo Piazza, Fabrizio Palermo, Luisa Melara, Elisabetta Maggini e Nathalie Tocci, sulla base della lista presentata dal Socio Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di ACEA SpA che ha conseguito la maggioranza dei voti (il 65,32% circa delle azioni ammesse al voto);

Ferruccio Resta e Patrizia Rutigliano, sulla base della lista presentata dal Socio Suez International SAS titolare del 19,33% del capitale sociale di ACEA SpA; Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, sulla base della lista presentata dal Socio Fincal SpA, titolare del 3,05% del capitale sociale di ACEA SpA; • Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi, sulla base della lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolare complessivamente dell’1,57% del capitale sociale di ACEA SpA. Ai sensi della vigente normativa in materia e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi. Alessandro Rivera, Barbara Marinali, Angelo Piazza, Luisa Melara, Elisabetta Maggini, Nathalie Tocci, Ferruccio Resta, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 2, del TUF e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020. Alessandro Rivera è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.