Milan, la profezia di Franco Ordine: "Ho parlato con Cardinale, il peggio deve arrivare"

Pellegatti riferendosi a Ordine dice: "Lui è uno dei cinque giornalisti eletti che ha potuto entrare nel Santo Sepolcro insieme ai colleghi del Corriere della Sera, della Gazzetta… È stato ricevuto da Cardinale. Lui gli ha parlato, lui l'ha toccato, puoi dire chi è, perché tu l'hai visto da vicino…".

A Riccione, il 31 maggio, si è svolto lo Sport Mediaset Live . Tra i tanti ospiti presenti, c'erano Carlo Pellegatti e Franco Ordine , i quali hanno parlato dell'attuale situazione in casa Milan .

Il tempo passa, le giornate si allungano e attorno al Milan aumenta la confusione. Perché se già sarebbe q...

Ordine replica: "Se non andavamo noi a parlare con questo qua, non avremmo mai capito cosa c'ha in testa. Adesso lo sappiamo e io dico che il peggio deve ancora arrivare. Allora ti dico due risposte. Io ti dico siccome non vogliono italiani perché devono parlare inglese. Cioè non è che la prima premessa deve essere devono conoscere il calcio italiano. Allora io ti dico da questo punto di vista, visto che soldi a disposizione ce ne sono pochissimi perché non hai la Champions, allora se io fossi un pazzo scatenato alla Galliani e alla Berlusconi, io andrei a prendere Aquilani".

Intanto, stando alle ultima novità, è attesa a breve la risposta di Ralf Rangnick per il ruolo di direttore tecnico. Per quanto riguarda l'allenatore, è previsto un incontro con Oliver Glasler, che ha appena conquistato la Conference League Crystal Palace. Gli altri candidati sono Matthias Jaissle, attualmente all'Al Ahli, e Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti.