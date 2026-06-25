I MINIONS SALGONO A BORDO DI ITALO

Italo torna protagonista del grande schermo e supporta il lancio del nuovo film Illumination “Minions & Monsters”, in uscita nelle sale italiane dal 1° luglio e distribuito da Universal Pictures International Italy, in collaborazione con QMI. Un treno completamente decorato: livrea esterna a tema, interni personalizzati con grafiche dedicate e vetrofanie per far immergere i viaggiatori in questo universo. Il tutto accompagnato da una speciale promozione (attiva dal 26 al 29 giugno), studiata ad hoc per l’occasione. Sulla piattaforma Italo Red Carpet, inoltre, tutti gli utenti potranno divertirsi con un memory game ispirato ai protagonisti del film “Minions & Monsters” per celebrare questa partnership. “Italo è da sempre accanto al grande cinema, supportando le grandi produzioni italiane ed internazionali. Questa nuova partnership con Universal Pictures International Italy lo testimonia, porteremo in tutta Italia un treno con livrea speciale per celebrare il lancio del nuovo film. Un momento speciale per chi viaggia e per tutti coloro che vedranno il treno attraversare le stazioni italiane, per la gioia dei più piccoli e delle famiglie” commenta Dora Bonadies, Responsabile Network & Market Development di Italo.

La campagna dedicata a “Minions & Monsters”, ideata e realizzata da QMI con Universal Pictures International Italy e Italo, è pronta a conquistare tutti i passeggeri. “Da sempre in QMI ci impegniamo a creare campagne di entertaining marketing capaci di coinvolgere le persone in modo originale. In questo caso, abbiamo voluto creare un’attivazione che fosse coerente con lo spirito dei Minions. Utilizzare un media fuori dagli schemi come il treno ci ha permesso di uscire dai formati tradizionali, costruire un’esperienza davvero immersiva in grado di sorprendere i passeggeri. Trasformare il tempo del viaggio in un momento di intrattenimento ci è sembrato il modo perfetto per accompagnare l’arrivo del film durante il periodo estivo” afferma Giovanni Cova, Presidente QMI.