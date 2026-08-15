Fiorini e Stano trionfano a Birmingham: il Tricolore si copre d'oro

Doppio successo italiano agli Europei di Birmingham nella maratona di marcia. A conquistare la medaglia d'oro nella gara maschile è stato Massimo Stano, autore di una prova di grande gestione delle energie. L'azzurro ha completato i 42,195 chilometri in 2h56'49", stabilendo il nuovo record europeo e la migliore prestazione mondiale stagionale.

Il 34enne pugliese è rimasto a lungo nel gruppo di testa insieme al connazionale Riccardo Orsoni, quinto al traguardo. Dopo il 30° chilometro Stano ha aumentato progressivamente il ritmo. Al 35° ha raggiunto l'ungherese Bence Venyercsan, poi fermato per una terza ammonizione, prima di lanciare l'attacco decisivo. Alle sue spalle hanno chiuso lo spagnolo Miguel Angel Lopez, argento, e il francese Aurelien Quinion, bronzo.

Straordinaria anche la prestazione di Sofia Fiorini, dominatrice della prova femminile. La 21enne toscana ha tagliato il traguardo in 3h15'11", facendo segnare il nuovo record del mondo sulla distanza. L'azzurra ha preceduto di oltre quattro minuti la polacca Katarzyna Zdzieblo, seconda in 3h19'50", mentre il bronzo è andato alla spagnola Raquel Gonzalez.

Alla sua prima partecipazione a un Europeo, Fiorini ha costruito il successo con una gara sempre nelle prime posizioni, per poi accelerare dopo il 30° chilometro e staccare tutte le avversarie. Con questo risultato diventa la terza marciatrice italiana della storia a conquistare un oro europeo, dopo Annarita Sidoti e Antonella Palmisano.