Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Marito Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio

Trasporti: Itabus arriva a Monaco di Baviera

mercoledì 1 luglio 2026
Trasporti: Itabus arriva a Monaco di Baviera

2' di lettura

Itabus espande il network estero arrivando in Germania, destinazione Monaco di Baviera. Dopo l’avvio dei servizi internazionali, che oggi servono dall’Italia grandi città e centri turistici quali Parigi, Lione, Grenoble, Montpellier, Perpignan, Barcellona, Zurigo e Lubiana, da settembre la compagnia attiverà una linea verso la città tedesca.Vendite già aperte per questi nuovi collegamenti che da Torino e Milano raggiungeranno Lugano, Coira e Monaco di Baviera. Utilizzando la fascia serale-notturna, si ottimizzano i tempi di viaggio e si potrà arrivare a Monaco a prima mattina (alle 6:05 partendo alle 20:40 da Torino o alle 22:50 da Milano); stesso discorso per il ritorno con partenza da Monaco alle 23:30 e rientro a Milano alle 6:40 e a Torino alle 8:45. Proprio in vista dell’estate italiana, segnata dall’arrivo di turisti da tutto il mondo, Itabus sta attivando connessioni verso le mete più gettonate, servendo le principali destinazioni balneari italiane tra cui Taormina - Giardini Naxos, Gallipoli, Pietrapaola, Pompei, Palermo, Cefalù e Sorrento (solo per fare degli esempi). Dal 15 luglio raddoppiano i collegamenti tra Roma e la Sicilia con 8 servizi giornalieri, 6 invece nella tratta tra Napoli e l’isola; diventano 4 i viaggi tra la Puglia e la Sicilia (tra Bari e Catania, tra Taranto e Messina) e attivati nuovi collegamenti tra località pugliesi come Foggia e San Severo verso Roma e l’aeroporto di Fiumicino, mentre per la Calabria passano da 4 a 8 i servizi quotidiani per le località della costa ionica.U “Studiavamo da tempo l’ingresso in Germania. Riteniamo che sia un territorio con una grande domanda di trasporto ancora inespressa e dall’Italia c’è molta richiesta. Attiviamo questi primi servizi con l’intento di ampliare rete e frequenze per il futuro. Tutto questo mantenendo sempre vivo il focus sul network interno, studiando nuove proposte e ampliando i collegamenti tra le città italiane” dichiara Francesco Fiore, Amministratore Delegato Itabus.

ti potrebbero interessare

Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello torna a casa

Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello torna a casa

Enel lancia Impofu, il maxi polo eolico sudafricano

Enel lancia Impofu, il maxi polo eolico sudafricano

Da Banca Generali e Intermonte il progetto Pmi2Change a sostegno delle imprese

Da Banca Generali e Intermonte il progetto Pmi2Change a sostegno delle imprese

L’Italia assume la leadership del Tallinn Mechanism: nuovo impulso all'impegno internazionale di Cyber 4.0

L’Italia assume la leadership del Tallinn Mechanism: nuovo impulso all'impegno internazionale di Cyber 4.0