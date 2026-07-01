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Mediaset, clamoroso "scippo" alla Rai: ecco chi sbarca in prima serata

mercoledì 1 luglio 2026
Mediaset, clamoroso "scippo" alla Rai: ecco chi sbarca in prima serata

1' di lettura

Un colpo di scena sul "mercato" televisivo. Si parla di Achille Lauro, obiettivo dei vertici Rai, i quali volevano affidare all'artista due serate-evento su Rai 1.

Uno show che nelle intenzioni di Viale Mazzini avrebbe dovuto essere trasmesso il venerdì sera tra novembre e dicembre, così come spiega Giuseppe Candela su Chi. Ma niente da fare, almeno per il prossimo autunno: il format, aggiunge sempre Chi, ancora in stato embrionale per ora salta.

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Ed è in questo contesto che si concretizza lo "scippo" firmato Mediaset. Infatti Achille Lauro sarà in televisione, ma su Canale 5. Certo, una proposta differente: non uno show né una serata-evento, infatti la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà il primo concerto di Achille Lauro a San Siro, performance che verrà registrata nei prossimi giorni, l'appuntamento è infatti in calendario per il 15 giugno. La messa in onda del concerto è previsa per il prossimo autunno.

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