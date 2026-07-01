Mediaset, clamoroso "scippo" alla Rai: ecco chi sbarca in prima serata

Uno show che nelle intenzioni di Viale Mazzini avrebbe dovuto essere trasmesso il venerdì sera tra novembre e dicembre , così come spiega Giuseppe Candela su Chi. Ma niente da fare, almeno per il prossimo autunno: il format, aggiunge sempre Chi, ancora in stato embrionale per ora salta.

Ed è in questo contesto che si concretizza lo "scippo" firmato Mediaset. Infatti Achille Lauro sarà in televisione, ma su Canale 5. Certo, una proposta differente: non uno show né una serata-evento, infatti la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà il primo concerto di Achille Lauro a San Siro, performance che verrà registrata nei prossimi giorni, l'appuntamento è infatti in calendario per il 15 giugno. La messa in onda del concerto è previsa per il prossimo autunno.