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Jannik Sinner liquida Borges in tre set: il punto che fa esplodere Londra

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mercoledì 1 luglio 2026
Jannik Sinner liquida Borges in tre set: il punto che fa esplodere Londra

1' di lettura

Approda al terzo turno, sedicesimi di finale, di Wimbledon Jannik Sinner. Sul Centrale dell'All England Club, il numero 1 del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges, n. 48 al mondo, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora il campione altoatesino sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby (n.81 Atp). 

"Sono contento, è stata molto dura. Nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto. Due vittorie sono positive, dobbiamo migliorare un paio di cose", ha spiegato Sinner. "Ora vedremo cosa succederà - aggiunge il n.1 del mondo - Nel primo match la mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo in difficoltà, questo tipo di partite però mi aiutano a entrare in ritmo. Domani riposo, ieri non ho lavorato molto perché la partita di lunedì era difficile. Golf? Non sono bravo come Carlos forse, ma devo migliorare. Giocare di fronte a questi campioni della Ryder è fantastico" 

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