Chi l'ha visto?, voci clamorose a poche ore dall'addio di Federica Sciarelli

Mancano poche ore all'ultima, storica, puntata di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l'ha visto?. Oggi, mercoledì 1 luglio, in prima serata su Rai 3 calerà il sipario su un binomio che ha fatto la storia della tv. Una separazione, voluta dalla stessa Sciarelli, dolorosissima per il nutrito esercito di fan del format. E in questo contesto resta ancora aperto il principale interrogativo: chi ne raccoglierà l'eredità?
La successione alla guida della trasmissione di Rai uno dei temi più discussi nel macrocosmo del piccolo schermo. Individuare il volto destinato a raccogliere il testimone, però, non è operazione semplice. Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane si è fatto il nome di Stefano Coletta, ma il diretto interessato avrebbe rifiutato. Nel frattempo si è parlato anche delle storiche inviate del programma, figure che conoscono da vicino linguaggio, meccanismi e sensibilità del format. Si tratta di Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga. Quest'ultima, tuttavia, ha già chiarito la propria posizione. Sui social ha ringraziato per la fiducia ricevuta, spiegando di non sentirsi pronta per il ruolo di conduttrice e di preferire il lavoro sul campo, dove continua a farsi "insultare per strada". In ogni caso, i fan di Chi l'ha visto? spingono per la soluzione interna e puntano tutto sulla Briganti. E le voci sul suo conto, nelle ultime ore, a ridosso dell'ultima puntata, si sono moltiplicate.
Chi l'ha visto?, clamoroso "no" dopo l'addio della Sciarelli: chi si sfila in RaiNon sarà Stefano Coletta a prendere il posto di Federica Sciarelli. Dopo l'annuncio dell'addio della cond...
In ogni caso, prima di qualsivoglia annuncio, c'è un addio da consumare davanti alle telecamere, quello della Sciarelli. Tutti i riflettori puntati su di lei, cresce l'attesa per le parole con cui saluterà il suo pubblico in una puntata che, tra gli ospiti, vedrà la madre di Elisa Claps. Poi si penserà alla successione. E i 3 luglio, giorno in cui la Rai presenterà i palinsesti della prossima stagione, potremmo scoprire qualcosa in più.