Chi l'ha visto?, voci clamorose a poche ore dall'addio di Federica Sciarelli

Mancano poche ore all'ultima, storica, puntata di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l'ha visto?. Oggi, mercoledì 1 luglio, in prima serata su Rai 3 calerà il sipario su un binomio che ha fatto la storia della tv. Una separazione, voluta dalla stessa Sciarelli, dolorosissima per il nutrito esercito di fan del format. E in questo contesto resta ancora aperto il principale interrogativo: chi ne raccoglierà l'eredità?

La successione alla guida della trasmissione di Rai uno dei temi più discussi nel macrocosmo del piccolo schermo. Individuare il volto destinato a raccogliere il testimone, però, non è operazione semplice. Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane si è fatto il nome di Stefano Coletta, ma il diretto interessato avrebbe rifiutato. Nel frattempo si è parlato anche delle storiche inviate del programma, figure che conoscono da vicino linguaggio, meccanismi e sensibilità del format. Si tratta di Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga. Quest'ultima, tuttavia, ha già chiarito la propria posizione. Sui social ha ringraziato per la fiducia ricevuta, spiegando di non sentirsi pronta per il ruolo di conduttrice e di preferire il lavoro sul campo, dove continua a farsi "insultare per strada". In ogni caso, i fan di Chi l'ha visto? spingono per la soluzione interna e puntano tutto sulla Briganti. E le voci sul suo conto, nelle ultime ore, a ridosso dell'ultima puntata, si sono moltiplicate.