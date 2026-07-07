Il Just Me Porto Cervo inaugura il 10 luglio

Porto Cervo, la perla scintillante della Costa Smeralda, è da sempre sinonimo di eleganza e ricercatezza. Ogni estate, questo angolo paradisiaco della Sardegna si trasforma in un palcoscenico di eventi esclusivi, dove yacht maestosi e magnati del mondo intero si incontrano per celebrare la dolce vita. Quest’anno il locale, che inaugura ufficialmente il 10 luglio, con una grande opening, si presenta al suo pubblico di habituees e vip ristrutturato negli interni, negli spazi e nel ristorante.

Gli ospiti verranno accolti nella lounge e nel shisha bar e potranno assister anche alle esibizioni delle guest internazionali. Per l’anniversario del JustMe Porto Cervo è previsto un party speciale - data ancora da definire, Il ristorante propone un’esperienza sensoriale a base di sapori tipici della cucina mediterranea, ma anche di piatti internazionali.

Lo chef seleziona gli ingredienti stagionali più freschi per esaltare i sapori tipici italiani con un tocco gourmet innovativo. L’esclusività resta la parola d’ordine, per momenti indimenticabili in un club d’elite nel quale l’eleganza incontra l’emozione, nell’incantevole cornice della Costa Smeralda.

Il Justme Porto Cervo Club è il punto di riferimento indiscusso della vita notturna in Costa Smeralda e offre un mix di eleganza, energia e stile in un contesto esclusivo e sofisticato.