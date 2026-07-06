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Piano Mattei, Flavio Cattaneo e Fabrizio Saggio siglano protocollo d’intesa per rafforzare impegno in transizione energetica e sviluppo Paesi africani

lunedì 6 luglio 2026
Piano Mattei, Flavio Cattaneo e Fabrizio Saggio siglano protocollo d’intesa per rafforzare impegno in transizione energetica e sviluppo Paesi africani

1' di lettura

Il Coordinatore della Struttura per l’attuazione del Piano Mattei per l’Africa Fabrizio Saggio e il Presidente di Enel Foundation e CEO del Gruppo Enel Flavio Cattaneo hanno siglato un protocollo d’intesa per rafforzare l’impegno per la transizione energetica e lo sviluppo dei Paesi africani. L’obiettivo è creare percorsi di formazione sempre più rispondenti ai bisogni dei territori con particolare attenzione alle giovani generazioni, all’empowerment femminile e all’accesso al mercato del lavoro, valorizzando le competenze locali e contribuendo alla crescita di professionisti in grado di guidare il cambiamento in campo energetico.

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