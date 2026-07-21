Mobility - Ricaricare l'auto elettrica: la guida completa all'ecosistema Enel

Chi ha già un'auto elettrica lo sa: il vero tema nel tempo non è stata solo l'autonomia del veicolo, ma anche l'infrastruttura che lo supportava. Dove si ricaricava , quanto tempo era necessario, come si gestiva in modo intelligente la ricarica fuori città e a casa. Domande pratiche a cui non bastava una risposta generica. Enel, quindi, ha costruito nel tempo un ecosistema integrato che copre ogni scenario, dalla Waybox, colonnina di ricarica domestica, alle tariffe dedicate per la ricarica pubblica , dall' offerta Enel Drive tutto incluso con veicolo elettrico alla tecnologia che rende la ricarica un gesto automatico.

Una buona notizia per chi sta valutando l'acquisto: è stato confermato l'incentivo statale, che copre fino all'80% della spesa per acquisto e installazione di una Waybox domestica, fino a 1.500 euro.

Dopo una lunga giornata e tanti chilometri percorsi, di solito chi ha un'auto elettrica la ricarica a casa. Per chi desidera ricaricare comodamente, c'è la Waybox di Enel , la colonnina di ricarica domestica disponibile a partire da 399 euro, con IVA e consegna incluse per i clienti luce e/o gas Enel Energia o per chi lo diventa. Ricarica fino a tre volte più velocemente rispetto a una presa domestica standard e si gestisce facilmente tramite l'app Enel On Your Way : programmazione della ricarica nelle fasce orarie più convenienti, anche da remoto, e monitoraggio dei consumi in tempo reale.

Ogni spostamento, che sia per lavoro, impegni personali o tempo libero, è supportato da una rete capillare di colonnine Enel, accessibili tramite l'app Enel On Your Way . Per chi ricarica regolarmente sulla rete pubblica, gli abbonamenti mensili con kWh inclusi sono la soluzione più conveniente: a partire da 49 euro al mese, come nel caso di Flat Urban , che include 72 kWh su tecnologia AC e DC fino a 99 kW, con prenotazione della stazione inclusa. Per chi vuole una soluzione ibrida, ci sono anche gli abbonamenti con uno sconto a ogni ricarica , come Plug & Go Super e Plug & Go Explorer. In più, è prevista in omaggio una Waycard per chi sottoscriverà uno degli abbonamenti entro il 23 agosto.

Enel Drive: veicolo elettrico, ricarica e offerta luce dedicata

Per chi è ancora in fase di valutazione sul passaggio a un'auto elettrica, c'è l'offerta Enel Drive tutto incluso, che comprende un'auto elettrica nuova o usata, con formula di noleggio a lungo termine o acquisto con finanziamento, sia per privati sia per partite IVA, una tariffa luce dedicata per la casa e per l'auto e la Waybox in comodato d'uso gratuito con installazione inclusa. Per chi sceglie il noleggio, sono disponibili anche modelli Plug-in Hybrid, pensati per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale. Inoltre, sono periodicamente attive offerte speciali su alcuni modelli e promozioni dedicate, rendendo il noleggio ancora più conveniente e accessibile.

Per provare al cliente che il comfort di guida dell'elettrico è superiore rispetto alle altre alimentazioni, sono stati e saranno organizzati anche test drive presso gli spazi Enel.

Plug & Charge: ricarica automatica senza app né tessere

La ricarica pubblica dei veicoli elettrici punta sempre più sulla semplicità d'utilizzo. In questa direzione si inserisce il servizio Plug & Charge introdotto da Enel, che consente agli utenti di avviare una sessione di ricarica senza utilizzare app, QR code o tessere RFID al momento del collegamento del veicolo. La soluzione, integrata nell'ecosistema di servizi di ricarica gestiti tramite l'app Enel On Your Way, sfrutta il protocollo Plug & Charge per automatizzare il processo di autenticazione tra veicolo e infrastruttura. Una volta completata la configurazione iniziale, è sufficiente collegare il cavo alla colonnina abilitata affinché il sistema riconosca automaticamente il veicolo e avvii la ricarica.