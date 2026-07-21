Spagna-Argentina, la frase di Leo Messi scatena i complottisti: "Volevano perdere"

Ciò che si è assistito domenica al MetLife Stadium di New York era la finale dei Mondiali di calcio 2026 o qualcos'altro di apparecchiato e già scritto prima che i calciatori scendessero in campo? La vittoria della Spagna ai supplementari sull'Argentina grazie al gol di Ferran Torres era realtà in divenire oppure l'esecuzione di un piano deciso a tavolino? Non sono passate neanche 48 ore dal trionfo delle Furie Rosse ed ecco esplodere su X una teoria del complotto che si fonda su un video girato nel ventre dello stadio, all'uscita dello spogliatoio dell'Argentina, poco prima del fischio d'inizio del match. Nel filmato — rilanciato da più di un account, con milioni di visualizzazioni complessive — si vedono alcuni calciatori dell'Albiceleste col volto tiratissimo, qualcuno visibilmente emozionato come Enzo Fernandez, anche Lisandro Martinez appare turbato. E poi si sente la voce di Leo Messi, che prova a calmare i compagni: "Restiamo calmi ragazzi. Dimentichiamo tutto il resto. Dimentichiamo tutto. Pensiamo solo a giocare".

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Tanto è bastato per scatenare i complottisti, che sostengono che deve essere successo qualcosa di molto grave — negli spogliatoi o prima della partita — "per mettere due giocatori chiave in quello stato". E poi quella frase di Messi sul "dimenticare tutto": ma dimenticare cosa? Nei vari post che diffondono la teoria secondo cui la finale mondiale non sia stata quello che ci hanno raccontato si parla di possibili "minacce ai giocatori, messi sotto pressione o costretti ad accettare qualcosa che non potevano rifiutare". E ancora di "un accordo segreto, di una pressione dall'alto da parte della Fifa o di portatori di interessi finanziari colossali". Insomma l'Argentina sarebbe scesa in campo fortemente condizionata, nelle migliori delle ipotesi, se non addirittura giocando a perdere nella tesi più estrema. La prestazione sottotono della squadra di Scaloni — totalmente apatica e incapace anche solo di fare lo straccio di un tiro in porta, una cosa mai vista in una finale mondiale — ha dato ulteriori argomenti ai complottisti, così come l'espulsione proprio di Fernandez, evidentemente poco tranquillo, e gli strani cambi di Scaloni.

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