Fedez, cresce l'ansia: "Resta ricoverato", cosa trapela dal Fatebenefratelli

Federico Lucia è arrivato al pronto soccorso poco prima delle 22 per un forte dolore gastrointestinale. Superata la fase più delicata, i sanitari, come detto, hanno scelto di non dimetterlo e di proseguire gli accertamenti per chiarire le cause del malore ed escludere complicazioni. Stando a quanto trapela, all'origine dell'episodio potrebbe esserci la riapertura di una preesistente ulcera, favorita dall'assunzione di farmaci antinfiammatori.

Al momento non è stato comunicato quanto durerà la degenza. La prudenza dei medici è legata anche ai precedenti clinici dell'artista, già ricoverato nello stesso ospedale nel 2023 per una grave emorragia interna causata dal sanguinamento di tre ulcere. In quell'occasione fu necessario intervenire con gastroscopie urgenti e una trasfusione di sangue. Quelle ulcere furono una rara complicanza dell'intervento chirurgico affrontato nel marzo 2022 al San Raffaele di Milano per l'asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas. L'operazione comportò la rimozione della testa del pancreas, di parte del duodeno, della cistifellea e di un tratto dell'intestino, con successiva ricostruzione dell'apparato digerente.

A spiegare la natura della complicanza era stato il professor Massimo Falconi, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti del San Raffaele, che al Corriere della Sera aveva dichiarato: "L'ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito". Lo specialista aveva inoltre definito quelle ulcere anastomotiche complicanze "immediate e gravi, seppur rare" di questo tipo di intervento. Il ricovero arriva a pochi giorni da un momento di grande felicità per Fedez, diventato padre per la terza volta con la nascita di Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger.

