Vannacci, il video virale sui social del generale-imperatore fa impazzire la sinistra

Libero spazio all’IA. La pagina Instagram Robertus Vannaccius ha aperto i battenti il 10 luglio e ha prodotto una serie di video in cui il generale appare con le sembianze di un imperatore. Siamo tra il trash e il remake di S.P.Q.R. - 2000 e 1/2 anni fa con De Sica e Boldi. Nei primi spezzoni, realizzati con Grok, Vannacci rivisto con l’intelligenza artificiale attraversa le parole d’ordine di Futuro Nazionale. Non prima che l’imperatrice Meloni chieda l’intervento del generale. E allora via con la “virtus”, con l’“identitas”, con la “traditiones”, con l’“amor” e con la “libertas”. Così arriviamo a ieri, quando il profilo ufficiale di Roberto Vannacci ha deciso di condividere l’ultima creazione. Ci sono tutti nell’ammucchiata. Vannacci è in compagnia di Giorgia Meloni, di Ignazio La Russa e della moglie Camelia che mostra il dito medio agli oppositori politici al centro dell’arena. Sono sulla sabbia in attesa del proprio destino, mentre un leone e Giuseppe Barboni ruggiscono per fare giustizia. Elly Schlein e Giuseppe Conte con le vesti rosse sono legati al centro dell’anfiteatro, affianco a loro anch’essi avvolti da una corda Romano Prodi (che pare Dustin Hoffman) e Laura Boldrini senza la mano destra. Persa nella bocca della verità?

La folla invoca Giuseppus Barbonis, alfiere del looksmaxxing menzionando i rapper Glasond e Hammon, che con la falce e il martello - «la stessa falce e martello che non hanno mai usato», citazione di Vannacci a Pescara rivolta ai suoi contestatori - è pronto a “scatenare l’inferno”. Mentre tra il pubblico contriti guardano l’esecuzione Mario Draghi, Roberto Speranza e Beatrice Lorenzin. Nelle prime 8 ore il video ha registrato più di 600mila visualizzazioni e 26mila “mi piace”. I commenti sono un florilegio di insulti. E anche l’opposizione non è da meno. Francesco Verducci, senatore del Pd, afferma che «il video postato da Vannacci in cui ordina la morte di Schelin, Conte e altri esponenti politici è di una assoluta gravità». Non contento aggiunge che «la violenza - e quella a mezzo video lo è a tutti gli effetti - va isolata ed espulsa dalla dialettica pubblica». Peccato che parole così davanti alle violenze degli antifascisti non le abbiamo mai sentite. Giuseppe Conte affida la replica al suo profilo Instagram. «Se pensate di intimorirci sappiate che ci vuole ben altro». E ancora «ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell’esercito?».