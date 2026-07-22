Pacini e i "fucili contro i fascisti"? Elly Schlein in tilt: soltanto dopo tre giorni...

"Noi non siamo oscurantisti. Noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili. E così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo". A pronunciare queste parole - gravissime - è stato Lorenzo Pacini, assessore del Pd al Municipio 1 di Milano e candidato alle primarie per il sindaco di centrosinistra, durante una puntata de La Zanzara su Radio 24. "A un certo punto verrete fermati - ha detto ancora Pacini -, secondo me democraticamente, finché c’è la democrazia. Poi ci sono altri modi per ricacciarvi indietro. L’abbiamo fatto una volta e abbiamo vinto".

Frasi preoccupanti, molto preoccupanti. Che se fossero state pronunciate da qualche esponente del centrodestra avrebbero scatenato il caos. Invece, a proferirle è stato Pacini, del Partito Democratico. E quindi nulla. Dal Nazareno non è arrivato comunicato. E a sinistra, per giorni, nessuno ha preso le distanze. Nemmeno Elly Schlein.