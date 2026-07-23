ACEA, APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026

Acea ha chiuso il primo semestre del 2026 riportando investimenti per 663 milioni di euro "(sostanzialmente in linea con il 1H2025), con focus sui business regolati (che rappresentano circa il 91% delle capex nette)". I Ricavi consolidati pro-forma "raggiungono 1.554,6 milioni di Euro, evidenziando una crescita del 2% rispetto ai 1.523,8 milioni di euro del corrispondente periodo del 2025. Le attività regolate contribuiscono per circa 1,2 miliardi di euro, confermandosi su livelli sostanzialmente in linea con quelli dell'esercizio precedente". L’Utile netto consolidato "raggiunge 454,5 milioni di Euro, in crescita del 100,5% rispetto al 1H2025. Il risultato beneficia, tra le altre, della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di Acea Energia (268,5 milioni di Euro). L’Utile netto ricorrente registra un incremento del 16% a 176 milioni di Euro, beneficiando della positiva dinamica registrata a livello operativo".

L'EBITDA pro-forma ricorrente "aumenta del 4% a 719 milioni di Euro, sostenuto dalla crescita organica dei business regolati a conferma della solida performance operativa del Gruppo. L'EBITDA consolidato pro-forma si attesta a 721,0 milioni di Euro, in lieve flessione (-1,9%) rispetto al primo semestre 2025. Tale andamento riflette principalmente la contabilizzazione, nel 2025, dei premi per la qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico integrato per il periodo 2022 2023, nonché gli effetti della variazione di perimetro legata alla cessione delle attività di Alta Tensione (AT) e di alcuni asset fotovoltaici, oltre al deconsolidamento di Publiacqua. L'apporto delle diverse attività all'EBITDA consolidato è il seguente: Acqua Italia 59%; Reti e Illuminazione Pubblica 30%; Ambiente 6%; Produzione 5%. Il 95% dell'EBITDA ricorrente deriva dai business regolati Acqua Italia e Reti, e dalle attività di Illuminazione Pubblica e Ambiente". Il rapporto Net Debt/EBITDA LTM pro-forma è pari a 3,64x (3,27x al 31 dicembre 2025) "coerente con la guidance 2026".