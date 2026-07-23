Milo Infante si confessa: "Le parole di Pier Silvio Berlusconi non mi fanno dormire"

Milo Infante rompe il silenzio sul suo addio alla Rai e sul passaggio a Mediaset in una lunga intervista al settimanale Chi. Il giornalista spiega di aver maturato la decisione dopo che le proposte avanzate negli ultimi mesi all'azienda pubblica non sono state accolte. "Ho presentato alla Rai una serie di richieste, proposte e idee di sviluppo di programmi che non sono state prese in considerazione", afferma, spiegando invece di essersi sentito valorizzato nella nuova realtà televisiva. "Per la prima volta, dopo anni, mi hanno fatto sentire parte di una famiglia", dice riferendosi a Mediaset.

Il conduttore racconta di vivere con grande responsabilità questa nuova esperienza professionale e confessa che i complimenti ricevuti dall'amministratore delegato del gruppo lo hanno colpito particolarmente. "I complimenti di Pier Silvio? La verità è che non mi fanno dormire la notte", ammette. Infante conferma inoltre che nella nuova avventura su Rete 4 sarà affiancato da Monica Leofreddi, collega con cui collabora da molti anni.

Spazio anche alla vita privata. Parlando della moglie, l'avvocato penalista Sara Venturi, racconta: "Le chiedo pareri gratis dalla mattina alla sera", sottolineandone la sincerità e il sostegno. Poi si sofferma sul rapporto con il figlio diciottenne Daniele, nato anche dal desiderio di non ripetere gli errori vissuti con il padre. "Con mio figlio ho sempre provato a parlare, soprattutto ad ascoltarlo", spiega, aggiungendo che questo atteggiamento ha permesso di costruire "un legame forte" e, per lui, di "chiudere un cerchio".