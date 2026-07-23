Giovanna Botteri rosica per Sinner, Bertolucci la spiana: "Dov'è il problema"

L'invidia, che brutta bestia. Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Giovanna Botteri su Jannik Sinner. La giornalista, dialogando con Luca Sommi alla manifestazione Lungo il Fiume: Persone, Cammini, Storie a Medesano, si è preoccupata di giudicare la vita privata del numero uno al mondo, commentando la sua scelta di vivere a Monte Carlo. "Anche Sinner abita lì - le sue parole -. Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo".

Non contenta, poi, si è anche soffermata sui suoi ingenti guadagni. "Quello che mi chiedo sempre è: uno che cosa fa con 70 milioni l'anno? Ti compri una casa, ok, magari il motorino, una macchina, due macchine - ha proseguito la Botteri -. Poi compri una casa al figlio. Ma poi? Cioè 70 milioni. Questi hanno case, robe che nemmeno si ricordano di avere". Nulla di regalato o ereditato, ovviamente. Un discreto patrimonio frutto del suo lavoro e del suo talento. Ma per la sinistra tutto ciò è inconcepibile...