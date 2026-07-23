Ilaria Salis? Ecco perché licenzia: "Non rispondono alle mail e prendono iniziative"

È rimasta contumace. E non ha specificato i motivi per cui ha lasciato a casa due suoi collaboratori. Per il Tribunale di Milano, sezione lavoro, non è stata dunque dimostrata la «giusta causa» che avrebbe (forse) reso legittimi i licenziamenti. A Ilaria Salis toccherà quindi sborsare un maxi risarcimento di oltre 300mila euro. Lo mette nero su bianco il giudice Franco Caroleo, dopo il ricorso di due ex assistenti dell’eurodeputata di Avs, accertando «l’illegittimità del recesso». Nella sentenza, depositata lo scorso 10 marzo, si legge che spettava a Salis, in quanto datrice di lavoro, fornire «prova della giusta causa», ma lei non essendosi presentata in udienza «non ha evidentemente assolto al proprio onere». Quindi, ha ribadito il Tribunale, si deve affermare «l’insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati». Andiamo con ordine. Tutto nasce dal recesso comunicato da Salis ai due collaboratori (che in sentenza sono indicati come Parte 1 e Parte 2) il 17 febbraio 2025. Gli assistenti dell’eurodeputata erano stati assunti il 30 luglio 2024, un paio di mesi dopo la sua elezione al Parlamento Ue.

Con la Parte 1 viene stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (i famosi co.co.co) fino al 16 luglio 2029 (scadenza della legislatura Ue) per l’«ideazione» e lo «sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo parlamentare europeo in seno al Parlamento europeo, gestione di campagne ed eventi» in Italia e all’estero. E poi «analisi e raccolta ex post dei feedback finalizzati al lavoro di parlamentare del committente (la Salis, ndr)» sull’«economia territoriale», le «politiche economiche e del lavoro» e analisi delle informazioni» sull’attività di deputato, oltre all’«assistenza per i contatti con le autorità nazionali, regionali e locali». Con la Parte 2, invece, il contratto (anche questo in scadenza con la legislatura Ue) era di prestazione di servizi per lo sviluppo e la gestione, tra le altre cose, di «campagne e eventi» in Italia e in Europa per comunicare «le tematiche portate avanti dal parlamentare con la doppia finalità di diffondere il pensiero e il lavoro di quest’ultimo e creare momenti di incontro e contatto con la cittadinanza».